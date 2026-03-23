Iszlám Állam - Erkölcsi vagy politikai kötelesség beavatkozni?

Az Országgyűlésnek el kellene fogadnia a kormány előterjesztését a magyar beavatkozásról az Iszlám Állam ellen, mert Magyarországnak a nyugati értékközösséghez való tartozásából fakadó kötelezettsége, hogy részt vegyen a nemzetközi koalícióban - ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki sajtótájékoztatóján, az Országházban. Magyarországnak erkölcsi és politikai kötelessége, hogy részt vegyen a fellépésben az Iszlám Állam ellen - ezt Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke jelentette ki sajtótájékoztatóján.