Margó fesztivál: újra itt az ünneplés ideje

A Nobel-díjra esélyes magyar írók, Krasznahorkai László és Nádas Péter is itt lesznek a Margón.

Az irodalomkedvelők számára néhány alkalommal több ünnep jut egy évre: ezek sorában jött el most az őszi Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, amely a mai nappal veszi kezdetét. A Várkert Bazár területét vasárnapig ellepik a polcok, standok és színpadok, hogy ismét teret adjanak az izgalmasabbnál izgalmasabb új megjelenésű hazai és külföldi könyveknek, a lelkes könyvmolyoknak és szerzőknek egyaránt. A Nobel-díjra esélyes hazai írók, Krasznahorkai László és Nádas Péter is velünk lesznek a Margón. Míg előbbi szerző a Mindig Homérosznak című új regényével érkezik – amelyet Haumann Péter színművész és Miklós Szilveszter dobos közös műsorral mutat be –, addig utóbbi Leni sír – Összegyűjtött esszék I. című – politikai tárgyú írásokat tartalmazó – kötetéről beszélget Csehy Zoltánnal. Legfrissebb könyvével szerepel a fesztiválon többek közt Bartis Attila, Bödőcs Tibor, Darvasi László, Gárdos Péter, Karafiáth Orsolya, Kukorelly Endre, Szántó T. Gábor és Szécsi Noémi. Bemutatják a 48 másképp – Ifjúsági novellák 1848-ról című nem mindennapi antológiát, valamint a nem kevésbé egyedülálló Ők is boldogan éltek? A férfi változat című novelláskötetet, amelyben 13+1 író folytatja ismert mesehősök történeteit. A nemzetközi színtérről velünk lesz az izlandi Jón Kalman Stefánsson a Menny és pokol trilógia szerzője, valamint itt mutatja be legújabb kötetét az amerikai André Aciman, a Találj rám! az adaptált forgatókönyvért Oscar-díjat nyert Szólíts a neveden című regény folytatása. A húzónevek között szerepel Sigríður Hagalín Björnsdóttir izlandi szerző A sziget című disztópikus regényével, a norvég Kim Leine A szellemidéző és a tiszteletes című írásával, valamint a svéd Elisabeth Åsbrink magyarországi szálakat is tartalmazó 1947 – Újrakezdés a háború után című könyvével. A fesztiválon figyelmet fordítanak az irodalom határterületeire is, így a méltán népszerű Margó Extra is folytatódik: az olvasáshoz fűződő élményeiről Lilu, Mautner Zsófi, Vitáris Iván és Lovasi András mesél. Utóbbiak koncertet is adnak, a fesztivál az Ivan & The Parazol zenéjével indul és Lovasival zárul. Emellett a Margón mutatják be a Rossz versek című film DVD-kiadásához készült novelláskötetet is, felolvasószínházzal egybekötött koncert formájában. A rendezvény hétvégi napjai a családoknak is kedveznek, lesz papírszínház, BOOKR Kids mesedélelőtt és Tóth Krisztina Malac és liba című legújabb kötetével is megismerkedhetnek az érdeklődők. A sokszínű programválaszték mellett a vásáron kedvezményes áron új könyveket is beszerezhetünk, s az a szóbeszéd járja, érdemes egynél többet is beszerezni, hogy kitartson a soron következő könyvünnepig. Infó: Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, október 10-13-ig a Várkert Bazárban