EU-meghallgatások: tarthatatlan a menetrend

Ha valóban Lackner Csaba van a kiszivárgott felvételen, akkor felszólítom, hogy adja vissza a mandátumát és távozzon a közéletből – mondta Gajda Péter, a XIX. kerület vezetője, közös ellenzéki polgármesterjelölt.

Karácsony Gergely szerdán azt mondta az Indexnek, hogy a Kispesten kiszivárgott felvétel ügyében önre bízza a döntést. Mit fog tenni? Péntek óta rágalomhadjárat zajlik a kispesti önkormányzat és ellenem. Nyilván nem esik jól, de az összes olyan vád, amely engem korrupciós ügyekbe kever valótlan. Meg is tettem a szükséges jogi lépéseket, feljelentést tettem rágalmazásért és becsületsértésért. A kormánypárti sajtó állításai hazugságok. Mi történik, ha valóban Lackner Csaba önkormányzati képviselő szerepel a felvételeken? Amennyiben bizonyíthatóan ő van a felvételeken és még kokaint is fogyasztott, akkor felszólítom, hogy adja vissza a mandátumát és távozzon a közéletből. Beszélt már Lackner Csabával? Még nem értem el. 2006 óta vezeti Kispestet, most milyennek látja a kampányt? A 2006-os kampány volt a legnyugodtabb. Nekünk mindig egyértelmű volt, mit szeretnénk kampányidőszakban tenni: megmutatni a kispestieknek a ciklusban elért eredményeket, és azt, hogy hogyan működtettük saját forrásból a kerületet. Mindig ezeket folytattuk, sosem gyaláztuk az ellenfeleinket. Számít újabb felvételekre, támadásokra? El tudom képzelni, igen. Az viszont biztos, hogy minden olyan hazugságért, amelyek korrupciós ügyekbe akarnak belekeverni feljelentést teszek. 2010-ben és 2014-ben is támadtak. A helyi Fidesznek a lejáratásomra külön stábja, sajtója van, de nem tudom, honnan van az a rengeteg pénz, amit erre költenek. A Fidesztől jönnek ezek a felvételek? Egyértelműen. Ez csak nekik érdekük. Mindentől függetlenül az ön győzelmét szinte mindenki biztosra veszi, Karácsony Gergely is arról beszél, hogy 70 százalék körüli eredménye lesz. Nincs biztos győzelem és nincs biztos kerület sem. A kampány, a verseny addig tart, amíg nincs végleges eredmény. Ahogyan látható keményen meg kell küzdenünk a sikerért. A Fidesz egyébként azért vette elő Kispestet, mert itt jól mennek a dolgok, sikeresen mutattuk be a kampányban a terveinket. A helyi és az országos Fidesz úgy döntött, hogy ezt szét kell rombolnia. A kormánymédiában egy szó sincs arról, hogy fideszes városokban milyen botrányok vannak, ehelyett a XIX. kerületről terjesztik a hazugságaikat. Nincs lejátszott meccs sem az én kerületemben, sem Szegeden, sőt még Angyalföldön sem. A helyiek közül sokan a kőbánya-kispesti metróállomásnál tapasztalható közbiztonság hiányát tartják a kerület egyik legnagyobb problémájának. Ezt hogyan oldaná meg? Karácsony Gergelynek jeleztem és egyet is értett velem, hogy a kerület nem tudja egyedül kezelni ezt a területet. Ez egy olyan központ, amelynek nagy hátránya, hogy el lehet tolni a felelősséget. Egy részéért a MÁV a felelős, ráadásul ennek egy darabja nem is a kerületben található, egy másikért a főváros, a harmadikért pedig az önkormányzat. Mi akciózunk lehetőségeinkhez mérten, de szorosabban együtt kell működnünk az igazi eredményekért a fővárossal. Azt legalább elértük, hogy a bevásárlóközpont környékén javult a közbiztonsági és a tisztasági helyzet is. Miért lenne jobb Kispestnek, ha kormánypárti helyett ellenzéki főpolgármestere lesz Budapestnek? Karácsony Gergellyel jó a személyes kapcsolatom, ez nyilván segít abban, hogy, ha valamit megbeszélünk, az úgy is lesz. Ígéretet tett arra nekem, a XVII. és a X. kerületi kollégámnak, hogy nem csak a körútig lát majd el, hanem a külső kerületek problémáival is hangsúlyosan foglalkozik.



A Magyar Nemzet negyedik napja egy oldalon foglalkozik Kispesttel. Legutóbb azt írták, hogy egy MSZP-s önkormányzati képviselőnek a Földközi-tenger partján van ingatlana.

Hozzászoktam, hogy a kampány utolsó két hetében minimum két kormánypárti stáb lohol mögöttem. Mindenfélével rágalmaznak, sarat dobálnak rám. Az emberek viszont a helyén kezelik az ilyen típusú „híreket”. A mindennapi problémáikkal vannak elfoglalva. Nem tudom, hogy a lejárató kampánnyal veszítek-e szavazatokat, de most azt tapasztalom: sokan kiállnak mellettünk.