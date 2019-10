A gyógyítás esélye

Aquila non captat muscas, azaz a sas nem kapdos legyek után, vallhatta a kormánypárti propagandagépezet, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök az utolsó hétig látványosan távol tartotta magát az önkormányzati választási kampánytól.



Last minute azonban valamelyest aktivizálta magát a miniszterelnök, a postaládákba már be is dobták voksolásra buzdító, háborút vizionáló és némi migránsozással fűszerezett levelét. Majd útra kelt, mert ha legyekre nem vadászik is, néhány pocokért azért hajlandó leszállni a földre. Arra persze hiába vár bárki, hogy olyan szerencsés legyen, mint két éve a nagygéci Bözsi néni, akihez váratlanul bekopogtatott a kormányfő egy kis nemzeti konzultációra, de azokban a városokban, ahol az elvártnál rosszabbul áll a kormánypárti polgármesterjelölt, megjelenik.

Miskolcon jó szívvel ajánlgatta Alakszai Zoltánt, akiben „benne van az energia, lehet vele dolgozni”, de a dicséret mellé azért figyelmeztetően felemelte az ujját: ha a miskolciak fejlesztéseket, beruházásokat akarnak, ha meg akarják valósítani a már kidolgozott terveket, Miskolc próbáljon a nyerő oldalon maradni.

Gödöllőre is eljutotta kormányfői karaván, mely Kolozs Csaba udvarába kanyarodott be, ahol a szokásos kutya-gyerekek-mosolygó család csendélet fogadta a kedves vezetőt, öööö, vendéget. És a buksisimogatás mellett a főváros melletti városban is elhangzott: Orbán csak akkor tud pénzt adni és segíteni a fejlesztésekben, ha nem ellenséges a közeg.

Utóbbi a nem Fidesz-KDNP-s szinonimája a kampányban, vagyis a máshogy gondolkodók nem ellenfelek, hanem ellenségek. Az ellenséget pedig le kell győzni, meg kell semmisíteni, vagy ha ez nem sikerül, hát el kell lehetetleníteni. Ami az orbáni – kormánypárti – világban annyit tesz: coki nektek pályázat, fejlesztés, támogatás, ha nem a mi emberünket választjátok!

A sas igen bátor madár – írta Nagy Lajos a Képtelen természetrajzban –, a nálánál gyengébb állatokat, amelyek védekezni képtelenek, halálukat megvető bátorsággal végzi ki…