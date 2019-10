A kormányfő ígér

Orbán Viktor végigjárta a megyei jogú városokat, mindenhol beszédet mondott, tréfálkozott, barátkozott a választópolgárokkal, majd kis híján a csillagokat is leígérte az égről: autópályák, ipari parkok, sportlétesítmények, rábólintva a "helyi kezdeményezésekre". A Modern Városok Program a kormány igazi kisgömböce lett, összköltsége már legalább 4000 milliárd forintra rúg.

A programmal kapcsolatban azonban már a kezdete óta szinte minden hónapban jött egy újabb változtatás, átszervezés. Kormányrendeletekben és határozatokban ide-oda tologatták a koordináló kormányszervet, megváltoztatták a források összegét, a támogatási okirat kiadásával kapcsolatos szabályokat, a támogatások rendszerét. Ami nem véletlen: rengeteg közpénzről van szó, amelyben a folyamatos tili-toli és az önkényes elosztás miatt nemcsak a túlárazás, a korrupció és az uniós pénzek kiszivattyúzásának veszélye lép fel, de az is, hogy a miniszterelnök ígéretei elszámoltathatatlan blöffök maradnak csupán.

Különösen azok után, hogy a kormány egy a közelmúltban hozott rendelettel nagyobb részt kihátrált ezek teljesítése mögül. Közölték: csak akkor építhetők meg ezek az orbáni ígéretek, ha az eredetileg előirányzott költségvetési forrás helyett találnak rá uniós pénzt. Már korábban is volt jele annak, hogy Orbán túlígérte magát, ugyanis a gazdasági tárca útmutatót adott ki, amelyben azt írta, hogy lehetőleg minél több uniós forrást vonjanak be a projektek kivitelezésébe. Mert pénz egy része elfogyott, a másik része soha nem volt meg, az Uniónak meg amúgy is az a dolga, hogy fizessen. Legalábbis a kormány logikája szerint. Ezért is: ha valami elkészül, az a kormány sikere, ha meg nem készül el, az az EU hibája. Aztán tiltakozhatunk az ellen, ha a forrásokat a jogállamiság megvalósulásához kötik.

A Modern Városok Program valójában csak egy nagy választási lufi, mert óriási összegekről beszélnek a kampányban, és minimális összegekről fognak majd a választás után. A program fideszes változata ráadásul nem modern és nem is a városokról szól, mert a kormány dönti el, hogy milyen támogatást ad a településeknek - hogy mire, mennyit és mikor, abba az önkormányzatoknak alig van beleszólásuk.

Az önkormányzatok - beleértve Nagykanizsát is, amely legutóbb újabb 6 milliárdot "kapott" egy még el sem kezdett sportcsarnokra – csak még inkább kiszolgáltatottak lesznek a Fidesz-kormánynak, mert ezáltal még inkább a jelenlegi hatalomhoz kötik őket. Nem nehéz felismerni, hogy Orbánnak pontosan az a terve ezzel, hogy megvegye az önkormányzatokat, rajtuk keresztül a településeket, miáltal tovább megtarthassa a hatalmát. Az önkormányzatok érdekeltekké válnak a Fidesz támogatásában, kötődni fognak a hatalomhoz, miközben ezek a beruházások valójában nem szolgálják a helyi polgárok jólétét, sem a közjót. Munkahelyeket nem teremtenek, sem az oktatást, sem pedig az egészségügyet nem teszik jobbá. Csak a haverok zsebét tömik.

Orbán mint a Modern Városok Program megálmodója, mióta átnyergelt az orosz medvére, leszokott a dakota közmondásokról. Pedig jó lenne, ha nem feledné a következő bölcsességet: olyan gyorsan soha ne akarj lőni, hogy előbb ne legyen időd megnézni, melyik végén fogod a puskát.