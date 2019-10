Összeesett és meghalt a fiatal mentős, 22 éves volt

A kormány látványosan hallgat az amerikai beruházásról, pedig annak elnapolása védelmi szempontból is nagy veszteség.

Egy időre lekerült a napirendről a kecskeméti katonai repülőtér amerikai pénzen tervezett fejlesztése – tudta meg a Népszava megbízható forrásból. A Honvédelmi Minisztérium azt közölte, hogy ők erről nem kaptak tájékoztatást, de a tárca nem is zárta ki ezt a lehetőséget. Lapunk kérdéseire adott – öt nap alatt született, és meglehetősen szűkszavú – válaszukban azt írták: „Az amerikai beruházás esetleges elmaradása fejlesztéseinket nem befolyásolja.” Ebből a közlésből az is következik – és ezt más forrásaink megerősítették –, hogy el sem kezdődött el az összesen 17 milliárd forintos munka. Márpedig az első ütemmel a tervek szerint áprilisra kellett volna végezni. A fejlesztésre szánt 55,4 millió dollárt az amerikai törvényhozás a tavaly szeptember végéig tartott 2018-as, illetve a most szeptemberben zárult 2019-es pénzügyi évre szavazta meg. Az építkezés azért nem kezdődött el, mert a magyar kormány késlekedett a kétoldalú katonai együttműködési megállapodás megkötésével. Mire megszületett az egyezség, a kecskeméti beruházás kifutott az időből. Az amerikai prioritások a jelek szerint nem változtak, ám most a legjobb esetben is újra végig kell járni a lépcsőfokokat, és a Pentagonnak a 2020-as pénzügyi évre újra kérnie kell a szükséges forrást. A kecskeméti távolról sem az egyetlen, halasztást szenvedő vagy elmaradó amerikai katonai fejlesztés a régióban. Amerikai sajtóhírek alapján tavasszal a Direkt36 írt először arról, hogy kelet-európai légitámaszpontokon fújhatnak le tervezett beruházásokat. A közelmúltban pedig az NBC News az amerikai légierő belső jelentése alapján tényként írt a beruházások elnapolásáról. A pénzt Donald Trump, amerikai elnök döntése értelmében a mexikói határon emelendő kerítés 280 kilométeres szakaszának építésére csoportosították át. Az összesen 3,6 milliárd dollár felét az amerikai területen tervezett, másik felét külföldi katonai beruházásoktól vonták el.

A Pentagon még 2017-ben döntött úgy, hogy több mint 200 millió dollár értékben fejleszt kelet-európai bázisokat. A kecskeméti reptér mellett a tervek között szerepelt több szlovák, román és észt légibázis felújítása is. A kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison eredetileg 2020 áprilisára „írták ki” a repülőtér üzemanyagtárolási-kapacitásának bővítését, 2020 októberére pedig a légikikötő fejlesztését és gurulóutak építését ígérték. Ha végképp lefújnák a beruházást, akkor az védelmi szempontból is jelentős visszalépés lenne. A korszerűsítés után ugyanis a NATO, de gyakorlatilag az amerikaiak, egy külső fenyegetés esetén szupermodern F-22 Raptor és F-35 Lightning II. típusú harci repülőgépeket is telepíthetnének az érintett légibázisokra, ami komoly elrettentő erő jelentene. A magyar kormány azonban már régóta különös közönnyel viszonyul a fejlesztési lehetőséghez. Olyannyira, hogy tavaly augusztusban David B. Cornstein amerikai nagykövet a Szombatnak adott interjújában nyilvánosan is megfogalmazta értetlenségét, amiért semmi nem történik az 55 millió dollár lehívásának ügyében. Pedig az Egyesült Államok számára ez olyan fontos ügy volt, hogy – mint azt már egy éve is megírtuk – a reptérfejlesztés egyike volt annak a négy stratégiai kérdésnek, amiben a Trump-adminisztráció konkrét lépéseket várt Budapesttől a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében. Igaz, a másik háromból – abból, hogy Magyarország lehetőleg vásároljon Romániából származó, amerikai kitermelésű gázt, rendezzék a CEU ügyét és javítsák a magyar-ukrán kapcsolatokat – sem lett egyelőre semmi. A kecskeméti támaszpont fejlesztése, így a reptéri futópálya és a meteorológiai berendezések felújítása a magyar kormányzati tervekben is szerepelt. A nemrég benyújtott zárszámadás említi, hogy a futópálya felújításához már folyamatban van a kivitelezési beszerzési eljárás, illetve a repülőteret a Modern Városok program részeként – nem utolsó sorban a Mercedes kecskeméti gyára miatt – polgári használatra is kibővítik, amire idén nyáron 1,4 milliárd forintot utalt ki a kormány. A repülőtéren most is munkálatok folynak, ami miatt az itt állomásozó magyar katonai gépek jelenleg Pápán vendégeskednek.