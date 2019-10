A NAV-os megoldóembert és a felszámolóbiztost is megpróbálta lefizetni Simonka

A vád szerint a fideszes képviselő kenőpénzzel próbálta elsimítani az ellene folyó eljárásokat, de ez csak részben sikerült.

Több részletben összesen 24 millió forint kenőpénzt fizetett ki a vád szerint Simonka György fideszes országgyűlési képviselő azért, hogy a vissza nem térítendő támogatások jogtalan megszerzése érdekében létrehozott cégeinél indult adóhatósági vizsgálatokat leállíttassa – értesült a 24.hu

A lap információi szerint a Simonka és 32 társa – köztük a politikus családtagjai és más fideszes parlamenti képviselők rokonai – ellen megfogalmazott vádirat részletesen foglalkozik azzal, hogy 2014-ben milyen eszközökkel próbálták megfékezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárásokat. Végül nem jártak sikerrel, a Központi Nyomozó Főügyészség ugyanis idén augusztusban vádat emelt bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények – köztük hivatali vesztegetés – miatt, miután a vádhatóság szerint az elkövetők 1,4 milliárd forint kárt okoztak. Az ügyészség szerint a bűnszervezet egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen irányítójaa békési fideszes politikus volt, akire nyolc és fél év fegyházbüntetést és teljes vagyonelkobzást kértek. A vád fókuszában a Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft. áll. Az immár felszámolás alatt álló társaságoknál 2014 nyarán számos szabálytalanságot és jelentős túlszámlázást is felfedezett a NAV. Az adóhatóság olyan tényeket is feltárt, amelyek szerint a túlszámlázással érintett ügyletek beszállítói a Simonka György családtagjai által képviselt cégek voltak.

Nyitott volt más lehetőségekre is

Az ügyészség szerint a kormánypárti parlamenti képviselő ekkor kérte meg tanácsadóit, hogy dolgozzák ki a NAV megállapításaival szembeni védekezés lehetséges módjait, de nyitott volt az eljárás leállításának más lehetőségeire is. Simonka egyik tanácsadója – aki, a lap szerint egyezséget kötött a vádhatósággal – jelezte a politikusnak, hogy van kapcsolata a NAV Dél-Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságán, aki el tudja intézni, hogy az adóhatóság ne folytassa a vizsgálatokat. Az említett kapcsolat – a büntetőügy harmincadrendű vádlottja – először a Magyar Termés TÉSZ Kft. esetében nézett utána a NAV-eljárásnak. A férfi adóhivatali összeköttetéseire hivatkozva az állította, hogy az ügy komoly, de tízmillió forintért el tudja intézni, hogy beszüntessék a vizsgálatot. A portál hozzáteszi, hogy a vád szerint Simonka György sokkalta ezt az összeget, és közölte, hogy csak kétmilliót hajlandó fizetni. Az alkudozás eredményeként végül ötmillió forintban állapodtak meg, amit a politikus tanácsadóján keresztül juttatott el a férfinak. A pénzátadás a budapesti Astoria metrómegállónál történt. Ezután nem sokkal Simonka megkérte a tanácsadóját, nézessen utána annak, hogy a Paprikakert TÉSZ Kft. esetében is el lehet-e intézni, hogy a NAV-eljárást megszüntessék. Erre is pozitív válasz érkezett, de a kapcsolat azt jelezte, hogy a NAV-nál eljáró döntéshozónak tízmillió forintot, a korábbi ügyintézésért pedig további ötmilliót kér. Végül hosszabb egyezkedés következett, amelynek végén a vád szerint összesen 24 millió forintban állapodtak meg a teljes „ügyintézésért” cserébe. Ebből összegből az első, ötmillió forintos kenőpénz után további 15 milliót szintén az Astorián vett át az ügy harmincadrendű vádlottja. Négymilliót pedig Simonka tanácsadója tartott meg magának.



Simonkáék azonban vélhetően nem a megfelelő embert fizették le, ugyanis a kenőpénz ellenére 2014 végén elindult a nyomozás az ügyben, aminek eredményeként végül augusztusban megtörtént a vádemelés.

Simonka kerekített az összegen

A Paprikakert TÉSZ Kft. felszámolását 2015-ben kezdte meg a egy cég, amelynek akkori egyik vezetője és tulajdonosa, B. P. Attila, valamint H. Attila felszámolóbiztos előtt hamar világossá vált, hogy a Kft. tényleges irányítója Simonka György. Ezért Pusztaottlakán találkoztak a politikussal, akivel – a vád szerint – megállapodtak abban, hogy a felszámolást Simonka elképzelései alapján bonyolítják. B.-ék célja az volt, hogy az eljárásból felszámolói díjként 20 millió forintot tudjanak keresni, amire csak akkor lett volna esélyük, ha a vagyont a lehető legmagasabb áron értékesítik, ugyanis a felszámolói díj az összvagyon mindössze öt százaléka volt. Mindez ellentétes volt Simonka érdekeivel, úgyhogy abban állapodtak meg, hogy az eljárás végén a befolyt összeget a politikus készpénzben kiegészíti 20 millió forintra – írja a lap. Így fordulhatott elő, hogy a több, korábbi cikkünkben felsorolt terület jóval a valódi értékénél olcsóbban vándorolt vissza politikushoz közeli cégekhez. De voltak más kirívó esetek is. Például: • Egy több millió forint értékű Peugeot 4007 típusú terepjáró autót a felszámoló 78 ezer forintért értékesített a Simonkáékhoz köthető cégnek. • Egy Volkswagen Passatot pedig 75 ezer forintért adott el a felszámoló szintén a politikushoz közeli társaságnak. Mindkét járművet a mára már szintén felszámolás alatt álló Szervíz-Bodzás Kft. vásárolta meg. Később egyébként Simonka és B. P. Attila összevesztek a pénzen, ugyanis az ügyészség szerint utóbbi további ötmillió forintot akart kérni egy medgyesbodzási telephely átadásáért, amire végül nem került sor - teszi hozzá a portál. Mindazonáltal B. P. Attila, a felszámolócég korábbi vezetője és tulajdonosa, valamint H. Attila felszámolóbiztos harmincketted- és harmincharmadrendű vádlottként várja a januárban kezdődő büntetőpert.