Új szakaszba lépett a Magyarország elleni eljárás a menedékkérők éheztetése miatt

Tízmilliós visszaélési ügyekben is engedékeny a hatóság, ha a vádlott tudja rendezni a számlát.

Akkor sincs nagy gond, ha lebuktál, csak fizess – lényegében ezt üzeni az ügyészség szerdán kiadott közleménye , amiben a büntetőeljárási törvény új eljárási alternatíváiról írnak. Mint fogalmaznak, a „a büntetőeljárásban kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmat ért anyagi kár megtéríttetésére is” – ezért

a törvény megengedi a gazdasági bűncselekményekben indított eljárások felfüggesztését vagy akár megszüntetését is, ha az ügy vádlottja képes teljesen rendezni az általa okozott károkat.

A Fővárosi Főügyészség „folyamatosan nagy számban alkalmazza az ezt lehetővé tevő jogintézményeket”; a közlemény példaként a IX. Kerületi Ügyészség Gazdasági Bűnügyek Részlegét említi, ami két, egymástól független ügyben választotta a szelídebb utat. Az egyik esetben a vádlott 2017-ben több mint 20 millió forintot nyert egy céges pályázaton, de a forrásból több mint 10 millió forintot nem az előírt célra, hanem egy ipari robotra költötte. A kerületi ügyészség ebben az esetben vádat sem emelt, hanem előírta az elcsalt pénz, 10,4 millió forint visszafizetését – és mivel ez meg is történt, megszüntették az eljárást.

A másik esetben egy, ferencvárosi ingatlanját feketén kiadó nő ellen indult eljárás, de az ügyészség a folyamatot egy évre felfüggesztette, amíg a vádlott befizeti a több mint 400 ezer forintos okozott kárt. A rendezés békésebb módja nyilvánvaló előnyökkel is jár – kevésbé terheli meg a vádhatóságot és a bíróságokat, az elcsalt pénz is nagyobb eséllyel kerülhet vissza a helyére – társadalmi üzenete viszont kérdőjeles, hiszen az elkövetők felé azt jelzi, hogy nincs akkora kockázat, ha mégis mefogják őket, a számla rendezésével megúszható a börtön is.