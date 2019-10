Schweinsteiger befejezte

Befejezte profi labdarúgó pályafutását Bastian Schweinsteiger, a 121-szeres német válogatott nem akar elszakadni a sportágtól.

Nagyon kevésen múlt, hogy Bastian Schweinsteiger a Bayern München felnőtt csapatába került és nem küldték el a klubtól. A fiatal Schweinsteiger a legjobb volt a bajor klub fiataljai között is, azonban pályán kívül komoly problémák voltak a viselkedésével. Amikor aláírta profi szerződését, akkor tizennyolc évesen egy átbulizott éjszaka után beszökött a Bayern edzőközpontjába és ruhástul beugrott a medencébe. A döbbent gondnoknak azt mondta, fontos a regeneráció, ő pedig most regenerálódik a kocsmatúra után.

Ulli Hoeness, aki 2002-ben menedzsere volt (jelenleg elnöke) a klubnak, el akarta küldeni a kezelhetetlen fiatalt, Franz Beckenbauer klubelnök azonban azt mondta, amíg Schweinsteiger a pályán hozzátesz a csapat teljesítményéhez és azon kívül nem kerül vállalhatatlan helyzetbe, addig maradhat. Beckenbauer szerint vicces volt Schweinsteiger magyarázata a medencézésre.

A futballista a későbbiekben játékával hívta fel magára a figyelmet. A Bayern München vezére lett, 2002 és 2015 között 345 mérkőzésen lépett pályára és 45 gólt szerzett. Ottmar Hitzfeld tette be először a felnőtt csapatba, de dolgozott együtt Jupp Heynckesszel és Josep Guardiolával is. Utóbbi miatt távozott 2015-ben a Manchester Unitedhez. A szigetországiaknál sérülései miatt két év alatt csak 18 meccsen szerepelt, de így is nyert egy FA Kupát, 2017-től az Egyesült Államokban, a Chicago Fire együttesében játszott. Csapattársa volt a korábbi magyar válogatott Nikolic Nemanja is.

Schweinsteiger előbb szélső hátvéd volt, majd bekerült a középpályára védekező pozícióban a világ legjobb szűrője volt. Chicagóban középhátvédet játszattak vele, de ez nem az ő igazi helye volt. A német válogatott Európa-bajnoki elődöntőt bukott el Franciaország ellen (0-2) 2016-ban, mert Schweinsteiger kényszerből védőt játszott és ebben a pozícióban fölöslegesen ért kézzel a labdába a tizenhatoson belül.

A nemzeti együttesben 121 alkalommal jutott szóhoz, 2004 nyarán a magyar válogatott elleni emlékezetes kaiserslauterni barátságos meccsen mutatkozott be: az Eb előtti utolsó meccsén a német együttes váratlanul 2-0-ra kikapott a magyaroktól, akiknek mindkét gólját Torghelle Sándor szerezte. A kontinenstornán sem voltak sikeresebbek a németek, akik két döntetlennel és egy vereséggel búcsúztak a csoportkör után. Schweinsteiger az első két találkozón (hollandok és lettek ellen) csere volt, az utolsón (csehekkel szemben) 86 percet játszott.

Ez volt a legnagyobb kudarca a nemzeti együttesben, a legnagyobb sikert tíz évvel később 2014-ben a brazíliai világbajnokságon érte el. Az Argentína ellen hosszabbításos csatában 1-0 megnyert összecsapáson többször tűnt úgy, hogy Schweinsteigert le kell cserélni, de vérző sérülésekkel, hihetetlen fájdalmakkal is végig a pályán maradt.

"Elképesztő volt, amit Basti nyújtott, ez az igazi német mentalitás - jelentette ki a német futball legendája, Franz Beckenbauer a döntő után. - Igazi vezér volt, akit nem lehetett megtörni."

Schweinsteiger a 2016-os franciaországi Eb után búcsúzott el a válogatottól, a héten pedig profi pályafutását is befejezte. Búcsúüzenetében saját Facebook-oldalán azt írta, hogy nem szeretne elszakadni a labdarúgástól.

"Schweinsteiger számára mindig lesz hely a sportágban - jelentette ki Joachim Löw, a német válogatott szövetségi kapitánya. - Szívesen látom a válogatott szakmai stábjában is, de bármit választ magának, az nem kérdés, hogy mindenkinek kötelessége támogatni őt céljai elérésében. Rengeteget tett a német labdarúgásért, csak köszönettel és hálával tartozunk neki."