800 ezer életet menthetne meg a mentális betegségek felismerése

A „munkás” hétköznapokba való visszarázódás nehézségeit tetézheti a fejbőrön élősködő, leginkább gyerekközösségben terjedő kis rovar is.

A fejtetű főleg gyerektársaságban terjed, mert játék, tanulás, olvasás, mesenézés vagy akár alvás közben összedugott fejeken a kis rovar akadálytalanul közlekedhet. Az élősködő kedveli a rossz higiénés körülményeket, de bárhonnan, akár tömegközlekedési eszközről is bekerülhet az iskolai, óvodai közegbe. A fejbőrről leeső élősködők csak rövid ideig maradnak életben, mert nem tudnak táplálkozni, de az ágyneműkről, párnákról, fésűkről vagy a sapkákról, sálakról könnyen új „gazdára” lelhetnek.

Wenczl Enikő, a Népszavának. A jelenlegi ismeretek szerint a tetű az állatokat nem fertőzi, az embereknek elsősorban a hajas fejbőrén, súlyos esetben akár más szőrzetében is telepszik meg. Tünete leginkább a viszketés, amelynek oka, hogy vérszíváskor az állat befecskendezi a nyálát. A vakarózás hatására a fejbőr begyulladhat, ekcémaszerű tünetek alakulhatnak ki rajta. A fejtetű petéit tartalmazó serkéket leggyakrabban a tarkó, a fül környéki hajterületeken lehet észlelni – mondta, a Budai Egészségközpont bőrgyógyásza a

Kezeléséhez többféle, a gyógyszertárban recept nélkül kapható irtószer használható. Ezekhez általában speciális fésűt is adnak, amellyel a serkéket ki lehet húzni a hajból. Visszatérő fejtetvesség esetén érdemes két hét múlva megismételni a fejbőr kezelését, és a család minden tagjánál, akár megelőzési céllal alkalmazni a szert. Célszerű a hajat rövidre vágni vagy összefogni, az ágy- és ruhaneműket, törölközőket, használati tárgyakat 60 fokon kimosni, a lakást alaposan kiporszívózni, a porzsákot pedig kidobni, hogy a serkék ne kelhessenek ki. A gyereknek érdemes elmagyarázni, hogy a gyógyulásáig ne dugja össze a fejét senkivel, a használati tárgyait, főleg a fésűjét ne adja kölcsön. Ezt könnyíti, hogy fejtetvesség esetén a gyerekeknek otthon is kell maradnia. Akár egy hétig is eltarthat, amíg a gyermekorvos gyógyulttá nyilvánítja és visszaengedi a közösségbe.