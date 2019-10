A Momentum voksolói dönthetnek Karácsonyról

A győri botrány növelheti a szavazási kedvet Budapesten is – hangzott el a közvélemény-kutatók csütörtöki konferenciáján.

A mozgósítás és elsősorban a Momentum szimpatizánsai döntenek a budapesti főpolgármester-választáson – ebben értettek egyet közvélemény-kutatók, a Mit mutatnak a kutatások az önkormányzati választás előtt? című csütörtöki konferencián. Az eseményen az összes releváns cég vezetője részt vett, így a kormányhoz közel álló Századvég és Nézőpont, valamint a Závecz, a Publicus és a Medián kutatója is előadást tartott a vasárnapi voksolásról. Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója úgy vélte, Tarlós István jelenlegi főpolgármester, a kormánypártok jelöltje 500 ezer, Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt pedig 400 ezer szimpatizánssal bír, Puzsér Róbert független aspiráns 95 ezer támogatójával szemben. Dönteni az fog, hogy ezekből a szimpatizánsokból mennyien lesznek szavazók, hogyan alakul majd a választási részvétel. (A Nézőpont egyébként 6 százalék Tarlós előnyt mutat, a szintén Fideszhez-közeli Századvég pedig 8-at. A Závecznél és a Mediánnal hibahatáron belül vezet csak Tarlós, a Publicusnál pedig teljesen fej-fej mellett halad a két favorit.) Nagy Dániel az öt évvel ezelőtti választási adatok alapján azt valószínűsíti, hogy Bokros Lajos akkori 36 és Bodnár Zoltán 2 százaléka Karácsonyhoz vándorol majd, míg a jobbikos Staudt Gábor és az LMP-s Csárdi Antal összesen 12 százaléka egyelőre megjósolhatatlan. A kormánypárti elemző egyébként úgy vélte, hogy a fideszes tábor kissé elkényelmesedett, bár Tarlós István győzelmét ez sem veszélyezteti. Závecz Tibor öt-hat ellenzéki polgármestert vár vidéki nagyvárosokban, Szegeden és Salgótarjánban a mérései alapján biztosan, míg Hódmezővásárhelyen, Dunaújvárosban, Szombathelyen és Pécsen valószínűleg ellenzéki városvezető lehet október 13-a után. Izgalmas lehet még Závecz szerint Eger és Miskolc is. Budapesten 6-8 ellenzéki kerületet tart elképzelhetőnek és összességében a 2014-es állapotokhoz képest sokkal kiegyenlítettebb közgyűléseket. Závecz arra is reagált, hogy miért mutatnak akár 10 százalékos különbséget is a különböző közvéleménykutató-cégek. – Más a módszertan, naponta változik a hangulat, egy kis megértést kérünk – jelezte. Mráz Ágoston Sámuel, az esemény házigazdájaként és a Nézőpont Intézet alapítójaként ennél hosszabban beszélt a várható következményekről. Mráz szerint a 2022-es választás előtt már nem lehetnének olyan kutatások, amelyeknél nincsen módszertani leírás. Így próbálnák kiküszöbölni azt, hogy olyan felmérések kerüljenek nyilvánosságra, amelyek minden szakmaiságot nélkülözve, csak a kampány miatt készültek. Hann Endre, a Medián vezetője is egyértelműnek nevezte, hogy szoros a verseny a hivatalban lévő főpolgármester és egyetlen komoly kihívója között. Itt érdemes megemlíteni, hogy a Medián az utóbbi napokban megkérdezte azt is, hogy mennyien szeretnének kormányváltást. Budapesten egyértelműen a változást akarok vannak többségben, ami természetesen Karácsony Gergelynek kedvez. Hann kitért a mostani kampányban naponta nyilvánosságra kerülő botrányos hang- és videófelvételekre is. A kutató szerint többek között emiatt is nehéz előrejelezni a várható részvételi adatokat. Pulai András, a Publicus Intézet alapítója szerint ugyanakkor a Borkai Zsolt, győri polgármesterről kiszivárgott szexvideóknak Budapesten és más nagyobb városokban is lehet jelentősége. Ez egyrészt elterelte a figyelmet a Fidesz által bekészített botrányokról, másrészt a kormánypártot elvi és eszmei alapon támadja. Abban a kutatók megegyeztek, hogy a fővárosi választáson az öt évvel ezelőtti, 43 százalékos részvételi aránynál többen mennek el vasárnap voksolni. A szakemberek ugyanakkor nem akartak állást foglalni abban, hogy a magasabb részvétel az ellenzéknek kedvez-e egyértelműen. (A 2018-as országgyűlési választásnál ez volt az alapvetés, de később kiderült, hogy a mozgósítás a Fidesznek sikerült, főleg a falvakban.) Závecz most azt mondta, a jelenlegi botránysorozat azokat a voksolóknak veheti el a kedvét, akik amúgy is gondolkodtak a részvételen. Budapesten viszont pont, hogy felhajtóerővel bír, a nem kormánypárti szimpatizánsok körében.