„A fideszeseknek magasabbat, nagyobbat lehet építeni”

Élő Norberttel, a DK XII. kerületi polgármesterjelöltjével helyi ügyekről, eldurvuló kampányról, a megváltozó Pokorni Zoltánról.

Gondolta volna, hogy ennyire eldurvul a kampány? Nem. Mondjuk a XII. kerületben szerencsére nem jellemző. De ami most folyik, az már mindennek az alja. Ilyet nem lehet csinálni. Embereket saját méltóságukban megsérteni, nem gondolni a családjukra, a gyerekeikre, arra, hogy ezek az emberek közöttünk élnek, a választás után is beszélni kell velük. Orbán Viktor eldöntötte, hogy mindenkit le kell gyalulni, mindenkit lemészárolni. Azt szokták mondani, szerelemben, háborúban nem számít semmi, most kiderült, hogy a Fidesznek sem számít semmi a kampányban. A kispesti MSZP-s videónak nem kellene, hogy következménye legyen az ellenzéki oldalon? Az a baj ezekkel a koncepciós ügyekkel, hogy az ügyészség és a rendőrség színvonala, hitelessége annyira megkopott, hogy nem lehet semmiről megállapítani, hogy igaz-e, vagy sem. Én legalábbis nem tudom eldönteni. Egy normális országban nyilván el kezdene nyomozni a rendőrség és kiderülne az igazság, de itt nem ez van. A hírhamisítás a Fidesz mesterségének címere. Önnel kapcsolatban is felmerültek necces ingatlanügyek. Ezek mennyire terhelik meg a kampányát? Semennyire, mert nincs necces ingatlanügy. Egy nyílt pályázaton szerettem volna venni egy ingatlant, ott, ahol a cégeim működnek. Nyilvános volt minden, névvel, telefonszámmal pályáztam, nyílt bizottsági ülés volt, két éve nem tudták értékesíteni azt az ingatlant. De akkor is választási kampány volt, ügyet kreáltak belőle. Egy az ellenzék számára nehezített pályának tűnő kerületben indul. Pokorni Zoltánnak nincsenek ügyei, a Fidesz törzsszavazóin túl is meg tud szólítani választókat. Milyennek látja az esélyeit? Inkább azt mondanám, nem derültek ki ügyek Pokorni Zoltánról. Nem azt mondom, hogy Zoli egy korrupt politikus, azt viszont állítom, hogy a helyi fideszes többséggel sorozatosan olyan döntéseket hoztak, amelyek konkrét csoportoknak kedveztek a kerületben. 2012 óta megváltoztatták például a beépíthetőség mértékét, a házak magasságára vonatkozó szabályozást. Mindenki látja az ingatlanos nyomulást: beépítik a hegyeket, a volt úttörőtábor mellett is óriási lakópark épülhet, a Normafát lebetonozzák – nagyon sok olyan ügy van, ami kiveri a biztosítékot. Stadiont akartak építeni a Kútvölgyi kórház mellett, most érdekes módon a kampányban visszaléptek. Ott van a másik sportcentrum a Csörsz utcánál, itt is fideszes cégek nyomulnak. Ott van a Hangya u, 30., a Felhő u. 20. A fideszeseknek magasabbat, nagyobbat lehet építeni, kivághatják a fákat, letarolhatják a fél hegyoldalt. Egy másik utcában a fideszeseknek a várakozási idő az utcában 4 óra, a japán nagykövetségnek ugyanott, ugyanez fél óra. Az utca egyik végén a Valton Security tulajdonosa épített hatalmas, az utcaképbe, a környezetbe egyáltalán nem illő palotát a zöldfelület leradírozásával, az utca másik végén Orbán Viktor református egyházközsége másfél milliárd forintnyi közpénzből épít Református Központot, az utóbbi beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánították, kivonva a hatósági eljárások rendes szabályai alól. Azt gondolom, Pokorni Zoltán sem tudott ellenállni Orbán Viktor és emberei nyomulásának. Ehhez képest nem oldották meg a dugók problémáját, nem hoztak elektromos buszokat a kerületbe, a fejlesztések teljesen elmaradtak, lebetonozták a polgármesteri hivatala előtti teret, a Normafát, tervezik ugyanezt a Böszörményi úttal. Hogy látja az esélyeket a helyi közgyűlésben? Itt mind tavaly, mind most májusban 54-46 százalékban az ellenzék volt fölényben a Fidesszel szemben. Ha most ugyanezek az emberek eljönnek szavazni, ad absurdum akár mind a 12 egyéni körzetet elhozhatjuk. A korábbi választáson ez az 54 százalék hat párt között oszlott meg, most sikerült előállítani azt a helyzetet, hogy minden körzetben egy ellenzéki jelölt indul. Óriási lehetőségünk van most. Polgármesterként egy ellenzéki többségű közgyűléssel együtt tudna működni? Természetesen. A kompromisszumok embere vagyok, a politikai ellenfeleimet nem ellenségként kezelem. Nyilván rajtuk is múlik. Igaz, ebben most ők nem jártak élen. Pokorni Zoltán is sokat változott. 2006-ban egy demokratát ismertem meg benne, 2014 óta viszont ez a kerület is úgy működik, mint minden fideszes önkormányzat. Az ellenzéki véleményeket nem veszik figyelembe, a kerületi lapban nem jelenhet meg az ellenzék. Eddig a kerületi újság azért minden választás előtt legalább az ellenzéki indulók névsorát leközölte, most az sem került bele. Amikor szóltunk, hogy szeretnénk bemutatkozni, azt mondták, hogy politikai tartalmat nem közölnek. A Pokorni Zoltánról és a Fideszről szóló cikkek érdekes módon nem minősülnek politikai tartalomnak. Meg lehet állítani ezt az ingatlanos nyomulást a kerületben? Azonnal. Ha minket választanak, egyből visszaállítjuk a régi beépíthetőségi és magassági előírásokat. Hat és fél méteres házakat lehetett maximum építeni a hegyen, egy telekre jellemzően egyet, a hegyvidéki belvárosi részeken is visszaállítjuk az eredeti szabályokat. A hegyet beépítik, miközben az Alkotás utca környékén hagyták lepusztulni a bérházakat. Az egyik helyett például munkásszállót akartak építeni. Most ugyan egyelőre ettől is visszaléptek, de szerintem csak a kampány miatt. Ez egy heterogén kerület, itt vannak Budapest legdrágább részei de vannak olyan környékek is, ahol alacsony jövedelműek laknak. Hogy lehet majd ezt kezelni? Természetesen lehet kezelni. A szegényebb sorsúakat, a nyugdíjasokat segíteni kell, mi például a rászoruló nyugdíjasoknak havi tízezer forintos alapnyugdíjat adunk majd. A szociális ellátásokat javítani fogjuk, ma túl kevesen kapnak segítséget a kerület lehetőségeihez képest. A kerület gazdag, pénz lenne erre, mint ahogy az utak javítására is például, vagy a parkolási helyzet javítására. A Normafán zajló beruházásokat, a síközpont tervét támogatja? Már az elején is elutasítottam. A Normafa környékét valóban fejleszteni kell, hogy használni tudjuk hosszabb távon is. De vannak nagyon jó magyar és külföldi példák is arra, hogy egy parkot hogyan kell parkként fejleszteni, üzemeltetni. Pokorni Zoltánék ezt is le akarják betonozni. Szerintem inkább menjenek ki Londonba és nézzék meg, hogy például a Kensington parkot hogy működtetik egy nagyváros közepén. A sportcentrumra szükség van? Nincs, főleg nem két milliárd forintból. Előbb a kórházat tegyék rendbe, legyen rendes kerületi szakrendelő és maximum utána gondolkodjunk azon, hogy sportcsarnokot építsünk. Épül már egy másik is a kerületben, van a MOMSPORT, az nem elég? Ha már Orbán Viktor sportcsarnokot akar és Pokorni Zoltán kiszolgálja az igényeit, oldjuk meg, hogy ott kiszolgáljuk a helyi sportolási igényeket. A kerületi oktatási, egészségügyi infrastruktúra milyen állapotban van? Az egészségügyben nagyon rossz a helyzet. Sem a Kútvölgyi, sem a János kórház felújítása nincs napirenden, szakrendelőt most ígértek, de ez már évek óta így van. Iskolák szempontjából jól állunk, de ezt már elvette az állam, az önkormányzat nem tud kellő mértékben hozzájárulni sem a fejlesztésekhez, sem a tanárok béréhez. Bölcsőde kevés a kerületben, önkormányzati idősek otthona nincs a kerületben pedig nagy szükség lenne mindkettőre. Erre lenne saját forrás? Erre uniós pénz lenne. Csak pályázni kellene rá. Bérházra is lenne uniós forrás, Zuglóban ezt meg is csinálták, akkor mi miért nem tudtuk? Van még pár nap a kampányból. Számít rá, hogy a Borkai-videóhoz hasonlóan durva ügy előkerül még? A Fideszről bármit el tudok képzelni. Pénzük is van rá, apparátusuk is, bármit meg tudnak csinálni. Ők így szocializálódtak, hogy az ellenfelet el kell taposni. Ez elborzasztó.