Új lemezét mutatja be a Bujdosó Trió

Minden egyben: egyszerre vásár, világzenei showcase-fesztivál és konferencia. Womex 2020.

A Womex 1994 óta íródó történetében - 2015 után - jövőre másodszor is Budapesten rendezik meg az eseményt - jelentette be Liber Endre, a világ- és népzene legnagyobb szakmai expójának jövő évi szervezéséért felelős Hangvető művészeti igazgatója csütörtökön az MTI-nek. A Womexet (World Music Expo) 2020-ban a 29. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál részeként szervezik meg a magyar fővárosban. "Terveink szerint a 2020-as budapesti Womexen nagyobb hangsúlyt kapnak az UNESCO által világörökségként nyilvántartott műfajok: többek között a táncházmozgalom, de az eddigiekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítunk a régió zenei kínálatának bemutatási lehetőségeire is" - mondta Liber. A Hangvető a Womex-tulajdonos Piranha Artsszal együttműködve szervezheti meg a 2020-as eseményt, és ez Liber szerint a Budapest Ritmo fesztivál sikerének is köszönhető, ami kelet-európai térség legnagyobb világzenei eseménye. "A Piranha Artsszal a 2015-ös budapesti rendezésű Womex óta szoros kapcsolatot ápol a Hangvető. Több közös projektben vettünk és veszünk részt. A Piranha stratégiai partnerünk egyebek mellett a nemrég MOST néven indult, számos országot átfogó konzorciumban, amit a Hangvető vezet és központjában a nyugat-balkáni világzene fejlesztése áll" - hangsúlyozta Liber Endre az MTI-nek. Liber Endre elmondta, hogy a jövő évi budapesti Womexre a tervek szerint megtartanák helyszínnek a 2015-ben sikeresen vizsgázott három intézményt, a Müpát, a Bálnát és az A38 hajót. A 2020-as budapesti Womexre kilencven ország több mint 2700 szakemberét várják. Több mint ötszáz lemezkiadó képviseltetheti magát és köthet megállapodásokat új albumokra, háromszáznál is több újságíró tudósíthat az eseményekről. "Az idei, tamperei Womexet október 23-tól 27-ig rendezik meg. A kibővített magyar stand arculatán vissza fog köszönni a 2020-as budapesti rendezés ténye. A hivatalos programban szereplő Romano Drom-koncert előtt vendégül látjuk legfontosabb partnereinket a Halmos Béla Program segítségével, illetve szintén a hivatalos program részeként a Womexen lesz a rendezői staféta átadása" - mondta végül Liber Endre az MTI-nek. A Womex a világ legfontosabb világzenei összejövetele, amelyet évente rendeznek meg Európa valamelyik kulturális központjában. A Womex egyszerre vásár, világzenei showcase-fesztivál és konferencia: a népzene és világzene területéről minden fontosabb szereplőt összegyűjt a világ mintegy száz országából. Kiadók, koncert- és fesztiválszervezők és előadók nagyszabású nemzetközi találkozása ez, amely középpontjában a különböző nemzetek - köztük a rendező, 2020-ban Magyarország - zenei kultúrájának megismertetése áll.