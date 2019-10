Köddel nyit a péntek, de nem lesz rossz idő

Tisztességesen, nyitottan vezetjük majd a várost, és bebizonyítjuk, lehetne ilyen az egész ország is – állítja Karácsony Gergely az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje.

A budapestiek 48 százaléka önt szeretné főpolgármesterének, és pont ennyien akarják Tarlós Istvánt is – azaz érdemi a verseny. Ha ön győz, mennyiben különbözik majd a főváros attól a Budapesttől, amit most ismerünk? Budapest zöld lesz és szabad. Más lesz a hangulat, az emberek azt érzik, hogy Budapest róluk szól. A városházára bárki besétálhat, ott lakik majd az összes fontos civil szervezet, ki lesznek állítva a fontos projektek – és az önkormányzat kikéri majd az itt élők véleményét minden fontos kérdésben.



Helyi népszavazásra gondol? Van annál gyorsabb véleménynyilvánítási forma is az online világban, de igen, nagyon fontos ügyekben lesz referendum.



Mond példát? A dugódíjról biztos megkérdezném a budapestieket.



Bevezeti? Előbb meg kell teremteni a feltételeit. Az én Budapestem többek között épp azért lesz más, mert rengeteg P+R -parkoló építünk, így csillapodik az autósforgalom, Pesten is lesz fonódó villamoshálózat, több tízezer fát ültetünk, parkokat teremtünk – például Ferencvárosban, és Csepelen, ott, ahol a kormány most stadionokat akar felhúzni. A dugódíj kapcsán pedig a stockholmi példa alapján, az ideiglenes bevezetés után a budapestiekre bíznám a döntést, hiszen ez az ő életükről szól, és itt az ideje, hogy kimondjuk: semmit rólunk nélkülünk.



A vízió mellett a csapat is adott? Természetesen. Elárul neveket? Korai lenne. Ennyire titkos? Legalább egy vagy két főpolgármester-helyettest mondjon. Nincs ebben semmi titkolnivaló, de meg kell várnom a választás eredményét, hiszen a szabályok szerint kerületi polgármester nem lehet a helyettesem. Márpedig egy-két favoritom polgármesterjelöltként is rajthoz áll, és őszintén remélem, hogy győz, így nekem más helyettes után kell nézni. De az biztos, hogy koalíciós kormányzást szeretnék. A Fidesszel is, ha konstruktív? Meglepődnék. Nekem ettől még nagyon szimpatikus a bécsi modell, amelyben a zöldektől kezdve a szélsőjobbig mindenki delegál egy főpolgármester-helyettest. Zuglóban a testületben erős volt a Fidesz-frakció, így volt képviseletük – pontosabban a választóiknak – alpolgármesterként. Nem bánta meg? Elértünk közös eredményeket. Az persze abszurd, amikor a kampányban csak a pártpolitika számít, így a saját helyettesem csepüli azt a területet, aminek egyébként ő volt a felelőse. De hát ilyen a Fidesz-tempó.

Az idézett kutatás azt is egyértelművé teszi, hogy a stabil pártpreferenciákkal bírókat a hatalom és az ellenzék egyaránt mozgósította. A döntés a bizonytalanok kezében van. Ha egyetlen ponton különbséget kellene kiemelni ön és Tarlós István között, mi lenne az? Hogy az enyém egy életpárti program. Nem sommás-populista mondás ez? Úgy gondolja? Magyarországon 10-ből 8 75 év alatti ember azért hal meg, mert nem jut megfelelő színvonalú egészségügyi ellátáshoz. Mit mond erre Tarlós István? Hogy nem az ő dolga. Márpedig főpolgármesterként bele fogom kiabálni mindenki fülébe, ha kell még Tarlós hangosbeszélőjét is kölcsönkérem, hogy nem halhatnak meg emberek amiatt, mert nem jut elég pénz az egészségügyre. Ez nem pártpolitikai kérdés. A fideszes szülő gyereke ugyanúgy lehet asztmás ebben a borzasztó levegőjű városban, ahogy a párbeszédes fiatalasszony apukája elkaphat egy kórházi fertőzést, a klímaváltozás hatásaitól is ugyanúgy szenvednek a betontengerben. Számomra az emberei életnél nincs fontosabb, és ma Budapest levegője, veszélyes közlekedése, roncsolt kórházai mind rövidítik az életünket.

Beszéljünk konkrétumokról. Azt mondta, leginkább a kötöttpályás közlekedésben hisz. Mi végezhető el a ciklus végéig? Az Újpestről bejövő, a Lehel úton megálló 14-es villamost a Nyugati téren keresztül át lehet vinni a Deák térig, és onnan egészen Budáig. Ez lenne a „pesti fonódó”. Ha ez kész, akkor el kell döntenünk, szükség van-e a hármas metró meghosszabbítására. Ennek elsősorban az lenne értelme, ha – akár a vonattal összekötve – kivinnénk Dunakeszire. Azaz P+R parkolókkal meg tudnánk fogni az agglomerációból beáradó forgalmat. A pesti fonódó mellett ebbe a ciklusba még a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötése fér bele, mindkét projekt uniós forrásból is finanszírozható. Másik fontos vállalása a szociális bérlakás építés… ... Nemcsak szociális, hanem közösségi is. Az előbbi egyértelmű: rászoruló családoknak az önkormányzatok kiutalnak otthonokat. Fontos, hogy ezeket a lepusztult ingatlanokat élhetőbbé tegyük, illetve újakat építsünk. Közösségi lakásokat pedig kétféleképpen lehet teremteni. Ma Budapesten, leginkább a jogbizonytalanság miatt lakások tízezrei állnak üresen. Egy fővárosi, önkormányzati lakásügynökség nyomott áron, azaz kisebb, de biztos hasznot biztosítva, lakások ezreit bérelhetné ki, és ezeket oszthatná el – ez a bérlőknek havi több tízezer forint megtakarítást jelentene. Mert ne tévedjünk: Budapesten a lakhatás már nemcsak a szegények gondja, hanem a középosztálybelieké is. A másik közösségi modell, hogy az önkormányzat lakásszövetkezetekbe száll be, és profitmenetesen építi fel azokat – például a kerület telket ad, és azonnal jóval kisebb a költség. Hadd tegyem hozzá: a közösségi lakásokkal javítani lehetne a közszolgáltatások minőségét is. Ha egy önkormányzati hivatali dolgozónak vagy épp egy óvónőnek, védőnőnek, tanárnak így sikerül a piacinál alacsonyabb áron otthont biztosítani, akkor talán nem lesz pályaelhagyó. Az én jövőképemben az önkormányzati intézmények dolgozói tipikusan önkormányzati lakásban élnek – de nem lepukkant, mocskos ingatlanokban.

Csakhogy egy ilyen otthonprogramra a kerületeknek és a fővárosnak is pénz kell. Budapest mintegy 250 milliárdos költségvetését év végére viszont 150 milliárdos tartozás terheli. Miképp lehet ezt az adóssághegyet elhordani? Az alapvető probléma, hogy a fővárosban megtermelt GDP 2 százaléka marad Budapestnél – száz forintból kettő. Hadd tegyem hozzá, Berlinben ez az arány 22 százalék. Ha ez a 2 százalék 3-4 lenne, akkor Budapest uniós támogatások nélkül is működne. Csakhogy a várost kiszárító adópolitika felülírásához valószínűleg kormányváltás kell. Az a legjobb esetben is két és fél év. Addig? Bevételeket kell szerezni. Ilyen a Tiborcz-adó, az 500 millió forintnál értékesebb ingatlanok megsarcolása. Visszaveszünk a pénzből, amit a Fidesz oligarchái elvettek Budapesttől, ez az igazságosság elvén befolyó pluszpénz.

Más ötletük is van? Akad. Többet fizethetnek például a jövőben az óriásplakátok vagy a kaszinók is. De nagyon komolyan dolgozunk rajta és kézzelfogható az esélye is, hogy az Európai Unióból a korrupt kormány kikerülésével közvetlenül juthatnak forráshoz a városok. A Tiborcz-adó, vagy éppen a stadionstop azt mutatta, hogy hosszú idő óta először voltak üzenetei egy ellenzéki kampánynak. Mennyire írták felül ezeket a mondásokat, hogy sorra buktak ki a különböző beszélgetések, legyen szó egy kispesti politikusról, vagy épp az ön kiszivárgott véleményéről? A Fidesz érdeke, hogy a politika egy mocsár legyen. Amikor mi vitát akartunk provokálni Tarlós Istvánnal, akkor segíteni akartunk neki, hogy elmondhassa végre a programját – hiszen arról még a kormánypárti média sem ejt egy szót sem. Valószínűleg azért, mert Tarlósnak nincsen programja. Amikor a TV2 gyalázatosan betámadta László Imrét, akkor végignéztem egy Tényeket, pedig amúgy nem csinálok ilyesmit. Szóval a TV2 híradójából úgy tűnt, mintha Tarlós nem létezne, visszalépett volna. Ha beszél, akkor meg rólam beszél. Nyilván azért, mert bennem látja a város jövőjét. Szóval nemcsak Budapestet kell visszavennünk, hanem a politikát is – vissza kell szereznünk a becsületét. Azzal, hogy tudjuk, a magánérdeknél mindig, minden körülmények között előrébb való a közösség érdeke. Azzal, hogy tisztességesen, nyitottan, becsülettel vezetjük a várost. Hogy bebizonyítjuk: Budapest olyan, mint amilyen az ország lehetne. Véget kell vetni ennek a romlott és erkölcstelen politikának, amiben a fideszesek nemcsak bort isznak, miközben vizet prédikálnak, de kokainnal ütik fel a borukat.

A Borkai Zsolt-féle videóról beszél? Igen. Meggyőződésem, hogy egy belső leszámolás eredménye. Miközben a lényeg az: szisztematikusan, előre megfontolt szándékkal rabolnak ki egy várost. És ez nem egyedi eset, ez nem Borkai-ügy, ez a városvezetés fideszes modellje. Belső leszámolásról beszél: ki meri jelenteni, hogy az ön kiszivárgott szavait nem belülről adták ki? Tökéletesen biztos vagyok benne. És mit gondol: miközben cifrákat mond baloldali politikusokról, miért nem lett belőle őszödi beszéd? Mert én azt mondom nyíltan, mint belső beszélgetésének, legfeljebb más szavakkal. Mert nekem világosak az elveim, erős a hitem. Valószínűleg több hónapon keresztül lehallgattak minket, és mindössze ezt sikerült összevágni – például kiderül, hogy én nem tolerálom a korrupciót. Egyrészt. Másrészt az ellenzéki szavazók azt várták hat nagyon különböző párttól, hogy egyezzenek meg. És mi legyártottuk ezt az összefogást. A választókat pedig nem érdekli, milyen belső viták árán. A lényeg az, hogy mi most egy csapat vagyunk. És együtt vesszük vissza Budapestet október 13-án.