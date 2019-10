Óriási luxusbirtok van Borkai pedagógus felesége nevén

2012 óta vásárolja fel a földterületeket a festői szépségű községben. Végül hat, egymás melletti földterület megszerzésével alakult ki az óriási, egyesített terület.

Hatalmas, mintegy négy hektárnyi birtokot vásárolt össze magának Borkai Zsolt felesége Sokorópátkán – tudta meg Hadházy Ákos független képviselő és tette közzé a Facebook-oldalán. Borkainé Havassy Myrtill Zsuzsanna 2012 óta vásárolja fel a földterületeket a festői szépségű községben. Végül hat, egymás melletti földterület megszerzésével alakult ki az óriási, egyesített terület. A ma fegyveres őrökkel védett, kovácsoltvas kerítéssel körbevett birtokon a Google Maps tanúsága szerint teniszpálya és hatalmas épületek találhatóak, az épületeket alagcsövezték – csak ennek a költsége több tízmillió forint – amellett jókora, gyönyörű jakuzzi is ékesíti a birtokot. Hadházy Ákos szerint Borkainé Havassy Myrtill pedagógus, azaz a fizetéséből bajosan tellene ilyen luxusberuházásra. De polgármester férje, Borkai Zsolt legális jövedelmeiből sem tellene egy ilyen birtokra. Ahogy –– az orgiában végződött adriai kiruccanását sem tudta volna kifizetni. Borkai feleségéről a napokban kiderült, hogy belefolyt a győri önkormányzat eseményeinek a szervezésébe, így a győri diákolimpia szervezésében részt vevő önkormányzati cégnél ő volt az egyik kapcsolattartó. A jelek szerint családi vállalkozásról lehetett szó, mivel lapunk kiderítette, hogy ugyanezen a rendezvény szervezésében lánya, Borkai Petra islényegében saját apjának a polgármesteri köszöntőjét ő szervezte. A Borkai körüli szex-és korrupciós botrányt kirobbantó névtelen blog szerint Borkai üzleti köre évek óta óriási összegeket szakít a Győr körüli üzleti beruházásokból, így konkrétan említik benne a sajtó által részletesen feltárt Audi-földek ügyét, ahol a Borkai kijárójának is ismert Rákosfalvy Zoltán ügyvéd 2011-től előbb összevásárolt földterületeket, majd az önkormányzat asszisztálásával a földek hatalmas felárral kerültek el az Audihoz. Bár az ügyleteken milliárdokat kereső személyeket offshore cégek rejtik, a cégek egy részében bizonyíthatóan Borkai üzleti patrónusai voltak az igazgatók. Mint azt amegtalálta, a Borkai körül sokasodó, főleg luxemburgi offshore cégek végül két, a karibi térségben bejegyzett offshore cégben végződnek, azaz itt landoltak azok a százmilliók is, amelyeket a győri önkormányzattal és az Audival folytatott üzletelésből keletkeztek. Ezek a tulajdonosok vehették ki a földügyleteket lebonyolító magyar cégből az évente 150-400 millió forint közötti luxusprofitot. Így a névtelen blog állítása szerint az adriai tengeri orgia tavaly május 22-én volt. Az ismeretlen tulajdonosok pedig nem sokkal az előtt vettek ki a cégből 250 millió forintos osztalékot. A Borkai-családról az eltelt napokbanhogy a Borkai Zsolt mögött álló (illetve az adriai szexvidókon is feltünedező) győri üzletemberek álommunkákat biztosítottak Borkai családjának, így a polgármester fia havi egymilliós fizetést húzott egy nem működő cégből amely a szexvideón tevékeny szerepet vállaló Rákosfalvy Zoltánhoz, illetve Borkai más nagyvállalkozói patrónusához is köthető. De Borkai Petra saját vállalkozása a Borkai-érában Győr fő vendéglátósává tett Szabó Ervin nagyvállalkozó étterméhez van bejelentve.