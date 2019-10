Sebes György: Kapcsolgatunk...

kapcsolgatás nélkül nem úszunk meg egyetlen estét sem.

Kapcsolgatunk, kapcsolgatunk, de szerencsére senki sem szól ránk. Talán az idősebbek még emlékeznek a régi viccre, az egykori Szovjetunióból. Ahol az egyszeri tévénéző valami szórakoztató műsort keresett, de minden csatornán Leonyid Brezsnyev beszédét közvetítették. Kivéve egyet, ahol viszont egy rendőr volt látható és azt kérdezte: „Kapcsolgatunk, kapcsolgatunk?”. Pedig nem lenne meglepő, ha az országos kereskedelmi adók rossz néven vennék, hogy nem őket választja a közönség. Hiszen ők mindent megtesznek, hogy kedvükben járjanak. Újabban szakítottak a régi trenddel, amikor az esti főműsort különféle filmekkel és filmsorozatokkal igyekeztek kitölteni. Mostanában saját gyártású műsorokat adnak, fájdalom, elég változó színvonalon. A TV2-n szerencsére véget ért az Ázsia Expressz immár második sorozata, amelyben jobb sorsra(?) érdemes, általában másodrangú celebek igyekeztek célba érni. Ha pedig valakinek ez nem volt elég színvonaltalan, „játékos” vetélkedőt is nézhetett utána. Ebben nemcsak lehetetlen kérdésekre vártak választ a jelentkezőktől, de még labdákat is el kellett kapkodniuk. Ehhez jött a mindig magabiztos Kasza Tibor (Tibi), csak hogy visszasírjuk a korábbi hasonló műsorokat és Stohl Andrást. Utána azonban újabb megpróbáltatások várnak azokra, akik a tényeket megcsúfoló híradója miatt még nem szakítottak végleg a csatornával. Előbb Palik László vezényel családi sportvetélkedőt, majd főzőcskéznek, hiszen az valamitől mindig sikeres a tévékben. Az RTL Klubon ezen a héten még tart a Love Island című műsor, napfényes helyszíneken, napbarnított és egymásra hangolódó fiúkkal és lányokkal. Bizonyítva, hogy ha kell, ez a csatorna sem marad le vetélytársától színvonaltalanságban. A jövő héttől ebben a sávban – este 9 óra után – már a Nyerő páros lesz látható. Vagyis ismert (?) emberek, párjukkal együtt beköltöznek egy villába és különböző rémes feladatokat teljesítve megmérkőznek egymással. Végül valamelyikük nyer, sajnos elég sokára. Még szerencse, hogy előtte még tart a Drága örökösök című sorozat, amely legalább továbbra is nézhető, sőt élvezhető (ami manapság elég ritka). Ennek a szappanoperának az a fő titka, hogy olyan emberekről szól, akik pont olyanok, amilyenek a való életben is szaladgálnak közöttünk. Ráadásul remek színészeket sikerült találni a nagyon is hétköznapi alakok megformálásához. Róluk már régebben is írtunk, feltehetően fogunk is, most csak egyet emelek ki közülük. Kocsis Juditot, aki egy olyan asszonyt formál meg, aki otthon is főnök, de újabban az egész falut irányítani próbálja. Eközben pedig az egyik jelenetben – amelyben megtudták, hogy mégsem születhet meg várt unokájuk – olyan fantasztikusat játszott, ami ritkaság. Megmutatta, hogy ez a ravasz, kardos nőszemély érző ember, akinek életét tragédiák övezték. A színésznő, akin általában nevetünk, ezúttal megható volt. Ez ritkaságnak számít napjainkban. Talán ezért is ragadtunk ott a képernyő előtt, amikor – kapcsolgatás közben – rátaláltunk egy több mint tízéves filmre az egyik kisebb filmcsatornán. Sydney Pollack Zuhanás című alkotása bemutatásakor nem volt nagy siker, ami elég érthetetlen. Nemcsak a történet különleges, hanem a megvalósítása is abszolút profi. Lezuhan egy repülő, rajta egy házaspárral, akikről kiderül, hogy egyáltalán nem voltak azok, csak régóta csalták párjukat. Előbb egy washingtoni rendőrtiszt kezd el nyomozni felesége után, kiderítendő, tényleg rajta volt-e a gépen. Így találkozik az újraválasztására készülő képviselőnővel, s miközben igyekeznek megtudni a keserű igazságot, közelebb is kerülnek egymáshoz. A korábban rengeteg hőst megformáló, most egészen hétköznapi Harrison Ford és a mindig remek Kristin Scott Thomas jutalomjátéka ez a film. Sydney Pollack nagyon értett ahhoz, hogyan kell egy történetet adagolni és színészeit vezetni. Nézhető, izgalmas és csak módjával érzelmes történetet mutat be. Sajnálatos, hogy a nagy kereskedelmi adóknak mostanában csak ritkán van lehetőségük, hogy ilyen remek filmeket adjanak. A hétvége is tele van ugyanis „kötelezettségekkel”. A TV2-n most indul a Sztárban sztár újabb, átalakított formájának élő sorozata. Ezúttal amatőrök jelentkezését várták és az utóbbi hetekben a válogatásról összevágott műsorokat nézhettük. Láthattuk, milyen sok önkritika nélküli, magamutogató ember él ebben az országban. Rémesebbnél rémesebb produkciókat kellett végigszenvedni, néhány jó kedvéért. Mintha a szerkesztőket az vezette volna, hogy minél több embert járassanak le. Nem kímélték a négytagú zsűrit sem, amely néha igen sértőn, sőt bunkó módon reagált. Különösen Tóth Gabi járt ebben elöl: ha valaki jól énekel és most éppen gyereket vár, még nem jogosítja fel, hogy megalázzon szereplőket, még akkor sem, ha igaza van. Az RTL-en viszont az elején jár az idei X-Faktor, az élő adásokra várni kell. A bemutatkozásnál ők az emberi sorsokra helyezték a hangsúlyt. Jól válogatták ki az érdekes szereplőket és a Fókuszban részletesen be is mutatták őket. Bár ők várhatóan nem jutnak majd sokáig, de a szerkesztők jó érzékkel találtak rá a figyelmet érdemlő sztorikra. Bizonyítva, így is lehet nézőket vonzó programokat készíteni, nem csak a selejt és a sikertelenség tálalásával. De azért kapcsolgatás nélkül nem úszunk meg egyetlen estét sem.