Öten megsebesültek egy manchesteri késeléses incidensben

Botrányosnak, felháborítónak és hányingerkeltőnek nevezték bosnyák és albán politikusok az osztrák író kitüntetését.

„Sose gondoltam volna, hogy hányni lenne kedvem egy Nobel-díjtól” – írta a Twitteren Edi Rama albán miniszterelnök.

Edi Rama hozzátette:



„mivel az erkölcsi tekintélyként számon tartott Nobel-bizottság ezt a szégyenletes döntést hozta, úgy tűnik, a szégyen is értékké vált. Nem lehetünk ilyen érzéketlenek a rasszizmussal és a népirtással szemben.”

Botrányosnak és szégyenletesnek nevezte Handke kitüntetését Sefik Dzaferovic, Bosznia-Hercegovina elnökségének bosnyák tagja is. Dzaferovic szerint a Nobel-bizottság teljesen elveszítette erkölcsi érzékét.



„Szégyen, hogy a Nobel-bizottság könnyedén szemet hunyt afölött, hogy Handke igazolni próbálta és védelmébe vette Slobodan Milosevicet és hóhérait, Radovan Karadzicot és Ratko Mladicot, akiket az ENSZ bírósága a legsúlyosabb háborús bűnök, a többi között népirtás miatt ítélt el” – írta közleményében a boszniai muszlim politikus.

A Srebrenicai Anyák nevű szervezet arra szólította fel a Nobel-bizottságot, hogy vonják vissza az osztrák írótól az elismerést. A Ratko Mladic parancsnoksága alatt álló boszniai szerb erők több mint 8000 bosnyákot mészároltak le 1995-ben a bosznia-hercegovinai falu közelében, ami a második világháború után a legszörnyűbb háborús bűntett volt Európában, és melyet a nemzetközi jog népirtásnak tekint. A Nobel-bizottság döntése



„sértő és fájdalmat okoz nekünk, srebrenicai anyáknak, akik a fiainkat, férjeinket, fivéreinket veszítettük el” hangoztatta Munira Subasic, a szervezet egyik tagja.

Hozzátette, hogy



a Nobel-bizottságnak „tudnia kellett volna, hogy ki ez az ember”.

SERBIA-MONSlobodan Milosevic temetésén beszélt Fotó: STR / AFP

Nézetei miatt pályatársai is bírálták Handkét. Salman Rushdie brit író 1999-ben „Az Év Nemzetközi Marhája” díj legnagyobb esélyesének nevezte osztrák kollégáját, és kiadója útján tudatta, hogy emellett most is kitart. Jennifer Egan, a PEN America amerikai írószövetség elnöke megdöbbentőnek nevezte, hogy Peter Handkére esett a Nobel-bizottság választása.



„Elképesztő, hogy egy olyan írót választottak, aki arra használja a nyilvánosságot, hogy megkérdőjelezzen történelmi tényeket, és népirtást elkövető embereket mentegessen” – szögezte le Egan.

Hozzátette:



„a növekvő nacionalizmus, az egyre több tekintélyelvű vezető és az egyre terjedő hamis hírek világában az irodalmi közösség ennél jobbat érdemel”.

Szerbia viszont örömmel fogadta Peter Handke elismerését. Az osztrák író 2015 óta Belgrád díszpolgára. A szerbek tiszteletét azzal vívta ki, hogy 1999-ben ellenezte és később is élesen bírálta, hogy a NATO légicsapás-sorozatot indított Jugoszlávia ellen, hogy ezzel vessen véget Slobodan Milosevic elnök koszovói albánok ellen folytatott erőszakkampányának. Handke 2006-ban beszédet is mondott Milosevic temetésén, akit tragikus sorsú embernek nevezett. Peter Handke a szerb közszolgálati televíziónak adott egyik interjújában úgy fogalmazott:



„azok, akik lebombáztak és meggyilkoltak több ezer embert, nem tartoznak Európához és a Föld nevű bolygóhoz”.

Peter Handke azzal is felháborodást keltett, hogy kijelentette, nem tartja népirtásnak a srebrenciai mészárlást, amikor az 1992-1995-ös boszniai háborúban a boszniai szerbek több mint nyolcezer férfit és fiút gyilkoltak meg, és szerinte Szarajevó ostromakor sem a szerbek gyilkoltak, hanem a bosnyákok, hogy a szerbekre foghassák a tetteket, és indokot szolgáltathassanak a nemzetközi közösség közbelépésére.