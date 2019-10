Kövesse nálunk a választás eseményeit!

Nem létezik olyan félkész játszótér, vagy egy éve már átadott földút, amit ne lehetett volna még egyszer ünnepélyesen felavatni a kampány örömére.

Kis túlzással még egy libalegelő szegletét is képesek voltak nagy csinnadrattával felavatni a kampányban a kormánypárti polgármesterjelöltek. Az viszont cseppet sem túlzás, hogy Habis László, Eger fideszes polgármestere egy „zöldhullám” átadásával, azaz közlekedési lámpák összehangolásának „avatásával” rögtön magasra tette a lécet. Egy ideig tartotta vele a lépést a homofób kijelentéseiről hírhedt kormánypárti országgyűlési képviselő, Boldog István, akihez köthető az a TOP-os pályázati botrány, amelynek részleteit a Népszava tárta fel az elmúlt napokban. Ő egy olyan képet posztolt, amelyen a törökszentmiklósi polgármesterrel bemutattak egy plakátot, amelyen bejelentik, hogy majd valamikor építenek esetleg egy szabadidőparkot. Ígérgetésben Szita Károly Kaposvár fideszese polgármestere is nagyot ment: azt osztotta meg a közösségi oldalán, hogy a Spar biztosan felépíti hipermarketjét – amit eredetileg 2010-re ígértek. Szita egy olyan „okos” parkot is átadott a kaposvári kórháznál, ahol a területre ígért parkolók még nincsenek készen. A félkész állapot máshol sem vette el a politikusok kedvét a szalagátvágástól: a múlt hét elején az R67-es gyorsút Somogyaszaló és Látrány közötti szakaszán tartottak úgynevezett „részátadást”, noha ott még novemberig dolgoznak. Azóta egy halálos tragédia és több baleset is jelezte, hogy a kampány felülírta a biztonságot. Vigh László, Zalaegerszeg fideszes országgyűlési képviselőjének nem jutott rendes gyorsforgalmi-avatás, így kénytelen volt átadni egy földutat Nagylengyel és Milejszeg között, igaz, papi áldással. Pikáns, hogy márciusban ugyanezt a szakaszt egyszer már felavatta. Új avatnivaló híján Ercsiben is visszanyúltak az időben, és sebtiben átadták a júniusban egyszer már felavatott bicikliutat. Baja fideszes polgármestere a Ferenc-csatorna fölött majdan húzódó, félkész hidat avatta fel, Érden pedig egy játszóteret adott át a kormánypárti polgármester annak ellenére, hogy láthatóan még gőzerővel dolgoztak rajta – több gyerek bele is esett egy munkagödörbe. Ezt a fideszes városvezetés a Kaposváron kitalált „részátadóhoz” hasonló nyelvi leleménnyel próbálták magyarázni. Azt írták nem átadták a játszóteret, hanem csak felavatták, hogy elkezdődhessen a próbaüzem.