Minden a részvételen múlik

Kiélezett küzdelmet hoz sok helyen a vasárnapi választás.

Budapesten az lesz a fő kérdés, hogy sikerül-e lezárni a Tarlós-Fidesz-korszakot. Öt éve 44,3 százalékos volt a részvétel, az ellenzéki áttöréshez ennél valószínűleg több kell. A fővárosban egyébként nem csak Karácsony Gergely és Tarlós István között nyitott a verseny, hanem a kerületek egy részében is éles küzdelem várható.

Összesen hat kerületben lesz egy-egy elleni küzdelem az összellenzéki induló és a fideszes vagy Fidesz-támogatással induló jelölt között (a II., a III., a VI., a XII., a XIII. és a XX. kerületben). Ezek egy részében bármilyen eredmény elképzelhető (igaz, például a XIII. kerületben a szocialista Tóth József győzelme aligha kérdéses). A budai városrészeket ugyan hagyományosan jobboldalinak tartják, de a tavalyi parlamenti és az idei EP-választáson többen voltak az ellenzékre szavazók, még ha a parlamenti választáson az egyéni körzetek nem is teljesen fedték a mostani kerülethatárokat. Vannak érdekességek is: Erzsébetvárosban például Niedermüller Péter közös ellenzéki induló mellett jelöltette magát az exszocialista Hunvald György, valamint az LMP-ből kilépő Moldován László is, így a kormánypárti Vattamány Zsoltnak három kihívója is lesz.

Ahhoz, hogy a Fidesznek ismét többsége legyen a 33 fős Fővárosi Közgyűlésben, valószínűleg legalább 14-15 kerületben győznie kellene, ugyanis a vesztesekre leadott töredékszavazatokból – a kompenzációs listáról – 9 mandátumot osztanak, ez tehát az ellenzéket segíti ott, ahol nem tudnak győzni. Mindenesetre a felmérések szerint a budapestiek többsége változást szeretne, a kérdés csak az, hogy ennek érdekében hajlandóak-e a szavazófülkékig elmenni. A jelek szerint sok helyen az utolsó napok mozgósításai döntik el a versenyt. Vidéken a „kampány legizgalmasabb helye” címet utcahosszal Győr érdemelte ki, ahol előbb a kormánypárti polgármesterről, Borkai Zsoltról jelentek meg szexvideók, majd kihátrálva az ellenzéki összefogásból a Jobbik képviselő-jelöltjei léptek vissza négy körzetben, kvázi mandátumhoz juttatva a Fidesz-KDNP-s indulókat.

Szoros lehet a küzdelem Egerben, Miskolcon, Pécsett, ahol az elemzések szerint van esély ellenzéki fordulatra. Miskolcon a Földes Ferenc gimnázium amúgy is népszerű igazgatójának jelentősen megugrottak a nyerési esélyei, amikor Kriza Ákos polgármester augusztusban, betegségére hivatkozva lemondott a jelöltségről. Helyette a város lényegében ismeretlen jegyzőjét, Alakszai Zoltánt küldték a csatába. Pécsett Péterffy Attila, a Mindenki Pécsért Egyesület jelöltje ellen pedig az a Vári Attila indul, akiről a héten derült ki, hogy hamisan tanúskodott egy büntetőügyben, és emiatt fel is jelentették. Hódmezővásárhelyre, Salgótarjánra és Szegedre a kormánypártnak fáj erősen a foga, utóbbi két településen azonban meglehetősen erős a polgármesterek – Fekete Zsolt és Botka László – elfogadottsága. Szombathely is érdekes helyzetben várja a voksolást: hivatalosan kormánypárti polgármester vezeti a várost, ám az év eleje óta az ellenzék többségbe került a közgyűlésben, és valójában átvette az irányítást.