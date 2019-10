Kilencedik nekifutásra elfogadták a XV. kerület 2019-es költségvetését

"Megtörtént az, amit eddig kilenc hónapon keresztül akadályoztak a fideszes és a velük szövetkező képviselők" - így tudatta a XV. kerületi önkormányzat

a hírt,

az új büdzsé

hogy a testület megalkotta az idei költségvetését. Így októberben ez elég szokatlan, ezért érdemes tudni, hogy Németh Angéla polgármester - aki az ellenzék közös polgármester-jelöltjeként újrázna - kilencedszer terjesztette be javaslatát a büdzsére, de azt a legtöbb képviselővel rendelkező Fidesz-frakció és néhány, a Fidesszel együtt szavazó képviselő rendre leszavazta. A Kúria döntése értelmében az önkormányzatnak ma volt utoljára lehetősége arra, hogy átvigye a testületen a 2019-es költségvetést, ezzel az önkormányzati ciklus utolsó ülését is megtartották a kerületben. Egyébkénttöbb területennagyobb forrást biztosít a korábbiaknál, például négyszer annyit költhet a kerület egészségügyi beruházásokra, 40 százalékkal többet utakkal kapcsolatos kiadásokra, 30 millió forinttal többet pedig járdák megújítására és építésére, mint tavaly, de 10 millió forinttal több jut játszóterekre is, mint az elmúlt évben, ami további 4-5 játszótér felújítását teszi lehetővé. 20 százalékkal nő a hulladékszállításra fordított összeg, valamint az óvodák, bölcsődék és más intézmények kisebb beszerzéseire is 118 millió forinttal több jut a korábbiaknál.