Meghalt egy motoros, traktorral karambolozott - képek

Néhány hónappal a gyilkosság előtt ismerkedett meg áldozattal, akit arra is rábírt, hogy hagyja abba a tanulást, és fordítson hátat családjának.

"A lépcsőfeljáróval szemben lévő helyiségben két matracot, ételmaradékokat, rezsót és hulladékot találtunk. A talaj átvizsgálásakor kitépett hajszálakra bukkantunk, amik hasonlítottak az áldozatéra, az ajtón pedig vérnyomok utaltak a bűncselekményre" - mondta a Zsaru magazinnak Sas Tamás őrmester, a BRFK II. életvédelmi alosztályának vezetője. A nyomozók szerint az áldozatot a folyosón keresztül húzták át abba a szobába, ahol végül megtalálták.



A rendőrök a helyszínelésnél viszont több telefonkártyát és egy összetört telefont is találtak, ami a lány mostohaapjáé volt.

Pont tíz nappal holttestének a megtalálása előtt többször hívta több családtagját is, ám akkor éppen senki nem tudta felvenni a telefont. Korábban az áldozat szülei a Blikknek beszéltek erről, és arról is, hogy lányukat nem a szerelem, hanem a félelem tartotta a férfi mellett . Az édesanya egyszer azt is hallotta, ahogy Sz. Tamás megfenyegeti Nikolettát: ha félrelép, megöli. A férfi rövid ideig a családnál lakott Piliscséven, majd mikor kiderült, hogy körözik, eltűnt a lánnyal együtt.