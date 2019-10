„Biztonsági okokból” hajszárítót hívott vissza az Auchan

Budapesten 1,8-szor annyit lehet keresni, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Az idei év első felében is kitartott a keresetek gyors növekedése Magyarországon, amit a minimálbér és a garantált bérminimum dinamikus emelése mellett a munkaerőhiány is támogat –Azonban a portál arra hívja fel a figyelmet, hogy továbbra is igen nagy különbségeket láthatunk az egyes megyék között.