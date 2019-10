Több száz tüntető követelte Budapesten, hogy a magyar kormány határolódjon el a török agressziótól

A Városháza mögött csapatszállító autók sorakoznak, a helyszínen száznál is több egyenruhás lehet.

Már most nagy a rendőri készültség a győri Városháza előtt, ahova a Momentum helyi szervezete 17 óra 30 perctől „Tüntetés Borkai Zsolt és a maffiakormányzás ellen” címmel hirdetett demonstrációt. Az épület mögött több tucat csapatszállító autó van, a helyszínen száznál is több rendőr lehet, köztük rohamrendőrök is. A Városházánál többen arról beszéltek, életükben nem láttak ennyi rendőrt. A szervezők „Borkai Zsolt korrupciós és egyéb ügyei miatt” hirdették meg a tüntetést. Kiemelték: szerintük „Borkai Zsolt ügye azt is megmutatja, mit jelent valójában Orbán Viktor »keresztény szabadsága«: azt, hogy a Fidesz vezetőinek mindent szabad”. Az esemény Facebook-oldalán eddig több mint 600 részvevő és háromezer érdeklődő jelzett vissza.