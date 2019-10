Komlón abban bízik az ellenzék, hogy a romák elfordultak a Fidesztől

Komlón az egy táborba tömörülő ellenzék nagyon bízik a győzelemben. Esélyeiket erősíti a Borkai-sztori és az, hogy a roma szavazók egy része elfordult a Fidesztől.

- Minden ismerősöm azt mondja, hogy az ellenzékre szavaz. De ezt mondták a parlamenti választáson, '18-ban is, és mégis a Fidesz nyert. Úgyhogy már nem bízok a sikerben, pedig nagyon szeretném. János-Deák Tibor összegezte így véleményt vasárnap reggel Komlón. A szakácsként dolgozó 33 éves férfit hallgatta vendéglátásban dolgozó barátja, s ő is Tibor szavait erősítette. A szakács nem titkolta, hogy érzése szerint a kormánypártok egy éve elcsalták a választást, és most is megteszik ezt. Amikor megjegyeztem, hogy más lehet a Fidesz győzelme mögött, az a tapasztalatom, hogy sokan a migránsok iránti félelemkeltés hozta meg a sikert a kormánypártoknak, rábólintottak, és Tibor megemlítette, hogy az apja is bedőlt ennek, és a nyugdíjasok szinte mind. - Ugyan, kérem, attól, hogy idősek vagyunk, nem vagyunk hülyék! – kérte ki magának mosolyogva a 75 éves Ilona, aki korábban egy varrodában dolgozott. – Komlón még senki se látott migránst, ezt a mesét, hogy ide be akarja őket hozni az ellenzék csak a nagyon hülyék hiszik el. Meg annak se dőlünk be mindannyian, hogy kapunk 9 ezer forintot utalványt. Változás kell, elég volt a Fideszből. Ellopnak mindent. A 23 ezer lelkes város lakóit kérdezgetve összességében úgy tűnt, hogy többen remélik az ellenzék győzelmét, mint a Fideszét. - A Borkai-sztori meggyengítette a Fideszt Komlón is – állította az egyik szupermarketben dolgozó, 40 éves asszony. – Az embereket dühíti, hogy a fideszesek mit mernek megengedni maguknak. Ugyanakkor tény az is, hogy erős a bázisa a kormánypártoknak a baranyai városban. Az idősek java valóban fél a migránsoktól, és sokan elégedettek Komló fideszes vezetőivel. Elmondták, hogy Polics József polgármester megszólítható, szívélyes és szorgalmas ember, volt, aki arról is szólt, hogy gyakran látja a fideszes városvezetőt reggelente, amint ellenőrzi a város beruházásait, a térfelújításokat.

Komlón azért várják sokan az ellenzék győzelmét, mert hat párt és két befolyásos civil szervezet közösen állított jelölteket a Fidesz-KDNP aspiránsaival szemben. A 2014-es önkormányzati választáson a kormánypártok jelöltjei tízből hét körzetben nyertek. Ám öt éve az akkor külön induló ellenzékiek összeadva lényegesen több szavazatot szereztek, mint a kormánypártok, így a számok alapján a szövetkező ellenzék sanszai sokat javultak. Mindenki számára az volt a kérdés, hogy az eddig pártokhoz kötődő szavazók hajlandók lesznek-e voksolni a Komló Összeköt Egyesület színeiben induló ellenzéki jelöltekre. A szövetkező pártok vezetői úgy vélték, nem lesz ezzel gond, hisz saját táboruk követelte ki az összefogást, mert választóiknak annyira elege van a Fidesz lopásaiból és hazugságaiból. Komlón mindezen felül abból is elegük van, hogy a város továbbra is csak sodródik. Polics József nem így látja, a 64 esztendős építőmérnök nagy eredménynek érzi, hogy a munkanélküliség 2010 óta 27 százalékról 8-ra csökkent. Szerinte a bányák bezárása óta helyét kereső város élhetőbb, mutatósabb lett. Arra is büszke, hogy jól működik az otthonteremtési támogatás, az építkező fiatalok ingyen telket kaphatnak, a lakásvásárló szülők pedig félmillió, illetve gyerekenként 200 ezer forint támogatást. Ferenczy Tamás, az ellenzék polgármesterjelölte viszont hangsúlyozza, hogy nem történt a városban jelentős munkahelyteremtő beruházás, az állástalanság azért vált elviselhetővé, mert a városból másfél-kétezren külföldön dolgoznak. Ha ők itt lennének, újra 20 százalék fölé menne az állástalanok aránya.

Ferenczy is 64 éves, ő korábban nem politizált, évtizedek óta egy kiállításszervező céget irányít. A vállalkozó szerint Komló egyik nagy problémája, hogy az önkormányzat helyi adóbevétele alig egymilliárd forint. Hasonló nagyságú városok ennek másfélszeresét-dupláját kasszírozzák. Ferenczy beruházókat akar idecsalni, például oly módon, hogy akik most pécsi üzemekbe buszoztatják dolgozni a komlóiakat, azok inkább építsenek itt egy-egy üzemet, és akkor megússzák a szállítás költségét, Komló pedig iparűzési adóhoz jut. Ferenczy nem titkolja, hogy ha nyer az ellenzék, akkor az elmúlt évek beruházásait alaposan ellenőrzik, mert sok esetben túlszámlázásra gyanakodnak. Nem értik, hogy a városi piac hamarosan befejeződő felújítása miért lett 750 millió forint, amikor eredetileg 500 millióból akarták kihozni. Amúgy attól, hogy a választás kemény harcot ígért Komlón, viszonylag kevés etikátlannak tűnő akció történt. Ma már alig fordul elő, hogy valahol egy fideszes polgármester nyilatkozzon a nem kormányhű sajtónak, Polics József ezt megtette, és kiállt vitázni ellenzéki riválisával. Annak viszont rossz visszhangja volt, hogy a kormánypárti szórólapokat néha közmunkások terjesztették. Állítólag önszorgalomból. Az is bántó volt, hogy az ellenzék színházban tartott kampányzárójának estéjén Polics levetette az épület homlokzatáról az ellenzék ez alkalomra kitett molinóját. Komlón többen arról beszéltek, hogy a választás eredményét nagyban befolyásolja, miképp szavaznak a roma választók. Korábban túlnyomó többségük Policsot és csapatát támogatta, ami főképp abból eredt, hogy Farkas Flórián szövetséget kötött a kormánypártokkal. De az is befolyásolta a komlói romákat, hogy közmunkásként sokan megélhetéshez jutottak: pár éve még ezer fölött volt a közalkalmazottak száma a városban. Mostanra 200 közmunkás maradt, ráadásul Farkas Flórián népszerűsége megzuhant, amióta szervezetéhez köthető milliárdos visszaélések gyanúja gyakori beszédtéma. A kenderföldi lakótelepen sok roma él, így itt egyik sorstársuk, Hegedűs Norbert indult kormánypárti jelöltként öt éve, és nyert is nagy fölénnyel. Most viszont Hegedűs függetlenként indul, amit azzal magyarázott, hogy a Fidesszel továbbra is jó viszonyban lévő Farkas vállalhatatlanná vált. - Sok roma Farkas miatt elfordult a Fidesztől - mondta Hegedűs. - Megosztottak lettünk, nehéz megmondani, mennyien szavaznak a kormánypártokra, de biztos, hogy sokkal kevesebben, mint öt éve.