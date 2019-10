A győriek szerint Borkai nyer, és rögtön megbukik

Győrben eddig is keringtek szexpletykák a polgármesterről, de a repülőkről nem tudtak. Most mindenki azt várja, hogy Borkai győz, de sokan biztosak benne, hogy a választás után valamiképp távozik.

Borkai-szobor – nevetnek többen a ladikban evező pucér férfi szobrán (helyszín: Győr belvárosa, Baross utca). Az elsőre kissé furának ható alkotás 1997 óta ékesíti a sétálóutcát – a Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. jóvoltából – ám a nagy vízen hajókázó, férfiasságát közszemlére tevő alak új jelentéstartalmat kapott, miután a város fideszes polgármesteréről több olyan felvétel került nyilvánosságra, melyek egy, az Adrián ringó luxusjachton tartott szexparti közben készültek. Különösen erős az áthallás úgy, hogy pár lépéssel odébb található Rákosfalvy Zoltán ügyvéd (az említett szexparti aktív résztvevője) győri kaszinójának reklámja is. A hirdetést időközben valaki „kurvapecér Borkai ajánlásával” matricával színesítette.

ezer fős ellenzéki tüntetés gyűlt a városháza elé, vasárnapra úgy tűnt, elsimultak a kedélyhullámok. A megkérdezettek bizton állítják: szerintük a Fidesz megnyeri a győri választást. A különbség a miértekben van. Az ellenzékiek szerint Borkai azért újrázhat, mivel emberei „betonstabilan” beépültek mindenhová, az összes lényeges poszton fideszes pártkatona ül. A kormánypárti szavazók szerint azért folytathatja a „tetten ért polgármester”, mert a város épül-szépül, munka van bőven a környéken és ezt nem akarják kockára tenni azzal, hogy ellenzéki jelöltre voksolnak. Az egyik szavazókör előtt, ahol mikrovita is kialakul a két tábor között, egy idős ellenzéki hölgy azzal replikázik, hogy ez kirakat: a projektek a város központját érintő látványberuházások. A városban többen arról beszéltek, Borkait azóta sem látták. Így a szavazás napján sem tudták, egyáltalán voksolt-e a polgármester. Bár a „Borkai-affér” okán szombaton a városban rég nem látott méretű,gyűlt a városháza elé, vasárnapra úgy tűnt, elsimultak a kedélyhullámok. A megkérdezettek bizton állítják: szerintük a Fidesz megnyeri a győri választást. A különbség a miértekben van. Az ellenzékiek szerint Borkai azért újrázhat, mivel emberei „betonstabilan” beépültek mindenhová, az összes lényeges poszton fideszes pártkatona ül. A kormánypárti szavazók szerint azért folytathatja a „tetten ért polgármester”, mert a város épül-szépül, munka van bőven a környéken és ezt nem akarják kockára tenni azzal, hogy ellenzéki jelöltre voksolnak. Az egyik szavazókör előtt, ahol mikrovita is kialakul a két tábor között, egy idős ellenzéki hölgy azzal replikázik, hogy ez kirakat: a projektek a város központját érintő látványberuházások.

Győrre jellemző mód hangos purparlé nem kerekedik, szinte barátságos a csevely, amiben mindenki egyetért, az az, hogy a város békés, továbbá, hogy a választás után Borkai rekordgyorsasággal lemond, vagy lemondatják és utána időközi választás lesz a városban. (Helyi jól értesültek úgy tudják, hogy szombat, késő este a környéken látták Orbán Viktor konvoját. Bár a hír megerősíttetni még nem tudtuk, a helyik kész ténynek veszik, hogy Borkainak alighanem díszkísérettel a miniszterelnök kézbesítette ki a selyemzsinórt.) Ami biztosnak tűnik, hogy ha győz is a Fidesz, Győrben nem készül ünnepre. Mint azt a helyi Fidesz-pártirodán elmondják: tudtukkal nem lesz semmilyen ünnepség este. „Talán majd mindenki ünnepel, családi körben” - mondja az egyik ott dolgozó aki előtt éppen egy félig összegyűrt borkaizsoltos-szórólap hevert ottjártunkkor. Az egyesült ellenzék a helyi MSZP székházban várja az eredményt.

Az érezhető, hogy még a legelszántabb kormánypárti szavazók is leírták a szexbotrányba keveredett Borkait. Így találkoztunk olyan idős házaspárral, akik – mint mondják – régóta fideszesek, tulajdonképpen más párt nem is létezik számukra, ám az egyértelmű, hogy Borkainak mennie kell. „Borkai egy dolog. Mi már nem rá szavazunk, hanem Orbán Viktorra és a Fideszre” – világítják meg a különbséget, mivel a kormánypárt és politikája szerintük továbbra is tisztességes. Felvetésünkre, hogy ahogy korábban Borkairól is városszerte keringtek a legvadabb magánéleti és korrupciós pletykák, ez más Fidesz vezetőkről is gyakori, arra csak annyit mondott egy választó: az csak pletyka. Ugyanakkor bíznak a Fideszben, viszont ha valakiről bizonyíték kerül elő – ahogy Borkairól –, akkor annak mennie kell. Ez alkalmasint eddig is így lehetett: volt olyan kormánypárti szavazó aki tudósítónknak elismerte, hogy már régóta keringtek a városban Borkai-körüli pletykák repülős kiruccanásokról, szexkalandokról. Ami meglepte őt, hogy kiderült, hogy a kompánia majd minden tagjának saját repülőgépe lett. „Erre azért nem gondoltam” vallotta be.