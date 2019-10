Már százharmincezren menekültek el a kurdok ellen indított török támadás miatt

Nemzetközi sajtószemle 2019. október 13.

Yahoo/Bloomberg A Borkai-orgiáról készült videón múlhat, hogy Orbán Viktor továbbra is vaskézzel irányíthatja-e Magyarországot. A felvételek ajándékot jelentenek az ellenzéknek a választás előtt. Ausztriában egy hasonló botrány megbuktatta a kormányt, ám a magyaroknál a miniszterelnök immár egy évtizede egyre keményebben ellenőrzi a dolgokat, szétverve a civil társadalmat és kontroll alá vonva a közmédiát. A tét most az, hogy valóban érinthetetlen-e. Európában már érzékeny pontnak számít, hiszen kérlelhetetlenül védelmezi az illiberális értékeket. Törökország azonban megmutatta, hogy a helyi választások figyelmeztetést jelentenek a szavazópolgárok hangulatára nézve. Ha az Orbán-ellenes erők nagy számban mennek el voksolni Budapesten, az jelzés volna a jobboldali populisták zászlóvivőjének. Erdogannak érzékeny csapás volt, hogy elvesztette Isztanbult, bár majd meglátjuk, hogy igazából mennyire. Ugyanez érvényes a magyar politikusra. A Fidesz számára a videó azért veszélyes, mert elriaszthatja a párt híveit a részvételtől az egész országban. Az Eurázsia Csoport nevű amerikai elemző intézet szakértője szerint főleg ha a főváros kicsúszik Orbán kezéből, az azt tanúsítaná, hogy a miniszterelnök nem legyőzhetetlen, és növelné az esélyt, hogy védekezésre kényszerül, ami azután azt eredményezné, hogy több hibát is elkövet. Viszont ha az ellenzék nem tud visszahódítani több nagy várost, az előrevetítené, hogy a kormánypártnak áll a zászló 3 év múlva. A filmfelvétel felbukkanása szokatlan módon rövidzárlatot idézett elő az országot uraló elitben. A földrész egyik legerősebb propagandagépezete normális esetben gyorsan elintézi az ilyen ügyeket, így azok általában nem befolyásolják a párt népszerűségét. Viszont ha ezúttal jelentősen előre is tör az ellenzék, akkor is nehéz dolga lesz, hogy a továbbiakban megtörje a Fidesz támogatottságát, hiszen jelentős a gazdasági növekedés, emelkednek a bérek és kommunikációs rendszer továbbra is működik. És akkor még ott van az orbáni fenyegetés, hogy megnézhetik magukat anyagilag azok a települések, amelyek a másik oldal mellé állnak.

Le Monde Budapesten összefogott a baloldal és a szélsőjobb. A szokatlan koalíció azt reméli, hogy megnyeri a választást Tarlós Istvánnal szemben. Vagy ahogy Karácsony Gergely megfogalmazta: véget akarnak vetni annak a mítosznak, hogy Orbán legyőzhetetlen. A politikus tavaly a kormányfő riválisa volt az országos választásokon, jócskán kikapott, de azt mondja, hogy az ellenzékkel együtt levonta a tanulságokat. Alföldi Róbert úgy nyilatkozott a lapnak, hogy itt sokkal nagyobb a tét, mint a helyi hatalom, mert siker esetén változhatnak a dolgok. A kudarc viszont azt jelentené, hogy megette a fene a következő 40 évet. Karácsony úgy ítéli meg, a Jobbik már nem szélsőséges, a radikálisok elhagyták. Akárcsak azok a hívek, akiket Orbán bevándorlás-ellenes vonala vitt el. A párt ily módon a középjobb népnemzeti erejeként jelenik meg. De azért még fontos posztokat töltenek be olyanok, akik korábban antiszemita jelszavakat hangoztattak. Erre az ellenzék polgármester jelöltje azt válaszolja, hogy Budapesten csakis olyan jelölteket fogadtak el, akik soha nem nyilvánultak meg rasszista módon. Viszont a Fidesz-ellenes tábortól fontos voksokat rabolhat el két kisebb esélyekkel induló jelölt. De lázasan készül a kormányoldal is. Azt azonban még a Fidelitas elnöke is elismeri, hogy aligha képesek megismételni a 2014-es eredményt, mert az annyira kiugróan jó volt. Mindenesetre a kampány rendkívül erőszakosnak bizonyult, amire idáig nemigen akadt példa Magyarországon. A leleplező videók sorát a Fidesz kezdte, ám azután a pártot is utolérte ez a sors a Borkai-féle felvételek miatt. Nehéz megmondani, hogy ezek az anyagok kihatnak-e a választás eredményére, mindenesetre a hadjárat színvonalát jól mutatják.

Deutsche Welle A szex- és korrupciós botrány megrengeti az orbáni rendszert. Normális körülmények közepette a helyi választások sokkal kevésbé lényegesek. Ez az utóbbi 10 évre már csak azért is igaz, mivel a kormány a legtöbb jogkört megvonta az önkormányzatoktól és példátlan módon központosított szinte mindent. Ám most másként áll a helyzet, mert a rendszerváltás óta még egyetlen helyhatósági választás sem ígérkezett ennyire fontosnak. Csakhogy most az ellenzék sok helyütt közösen indul, Budapesten Karácsony Gergely fej fej mellett halad Tarlós Istvánnal. Egyfajta utolsó esély ez a Fidesz-ellenes tábor számára: ha nyer, akkor van remény arra, hogy egy nap megtöri Orbán nyomasztó teljhatalmát. Ha veszít, akkor nagyjából vége is a jelenlegi ellenzéki pártfelállásnak. Ehhez képest a miniszterelnök számára érzékeny jelképes csapással érne fel, ha le kellene mondania a fővárosról. Nem csoda, hogy ő és a Fidesz is igencsak tisztességtelen és mocskoz hadjáratot folytatott, a magyar politikai kultúra új mélypontra jutott. Kormányzati politikusok hajmeresztő hazugságokat találtak ki arról, hogy az ellenzéki jelöltek tömegesen akarnak migránsokat betelepíteni. Azon kívül Orbánnal együtt többé-kevésbé nyíltan fenyegetőztek azzal, hogy megvonják az állami támogatásokat azoktól a településektől, ahol nem az ő emberük fut be. Ám jött a Borkai-botrány, ami már csak azért is kínos, mert a győri polgármester azzal kampányolt, hogy igen jó családapa és a Fidesz hagyományos, keresztény-konzervatív értékeit hirdeti. De nem is ez a lényeg, hanem, hogy lassanként kiderül, ő és a családja, valamint egy-két bizalmasa nyilvánvalóan kőgazdag lett az utóbbi időben. Közpénzeket tulajdonított el, milliós nagyságrendben, és azokat off-shore számlákra irányította. A sajtó kutatásai megerősítik a vádakat. Az Audi egyébként cáfolja, hogy bármi köze volna a visszaélésekhez. De a szálak egészen Orbán és a kormány környezetéig vezetnek. Ideértve Semjént és Tiborcz Istvánt. A HVG azt írta, hogy itt megmutatkozik a rendszer igazi arca. Ily módon a választás egyfajta népszavazás lehet. A kormányfő keményen hallgat, de hát ő nemrégiben a pártkongresszuson meghirdette, hogy nem szabad semmi rosszat mondani a fideszes párttársakról.

