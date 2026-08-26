Mazloum Abdi főparancsnok bejelentette, hogy a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) küldetése véget ért, egységei és az északkeleti autonóm közigazgatás intézményei beolvadnak a központi államba. A januári megállapodás végrehajtása lezár egy évtizedes katonai különállást, miközben a kulturális jogok sorsa továbbra is érzékeny kérdés.
Az izraeli-amerikai támadást Irán és a libanoni Hezbollah válaszcsapásai regionális konfliktussá változtatták. A beavatkozás Irán területi egységét is fenyegeti, a Netanjahu-kormányt viszont megerősítheti és módosíthatja az amerikai bázisokról való gondolkodást – mondta el a Népszavának Szalai Máté Közel-Kelet kutató.
Sorban tartóztatják le a CHP polgármestereit, korrupciós vádakkal.
A Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bejelentette, több mint 40 év után véget vet fegyveres harcának.
Tovább folytatják előrenyomulásukat a lázadó milicisták, akik az ország második legnagyobb városa, Aleppo bevétele után a délre fekvő Hama felé haladnak. Bassár el-Aszad túlélése kizárólag attól függ, hogyan döntenek a sorsáról Moszkvában és Teheránban.
A török igazságszolgáltatás azzal vádolja Yavuz Ekinci írót, hogy egy regényében a terrorizmust propagálta.
Észak-Irak, a kurd autonómia, a béke szigete a konfliktusoktól szaggatott térségben. Turistákat is fogad. Eközben a kvázi -ország tele van bizonytalansággal. Az instabilitás alapállapot.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban decemberben elrendelte a művelet tervezésének leállítását.
Svédországnak ankarai parlamenti jóváhagyására is szüksége van a NATO-csatlakozáshoz.
Egy héttel az új cenzúratörvény hatálybalépése után majdnem egy tucat „kurdbarát” újságírót tartóztattak le Törökországban.
A tüntetések új lendületet adtak a kurd nemzeti törekvéseknek is.
Az iráni fejkendő ellenes tüntetések miatt a Forradalmi Gárda ballisztikus rakétákkal és öngyilkos drónokkal mért csapást száműzetésben működő kurd mozgalmakra.
Hasonlóak az érvei Vlagyimir Putyinéihoz.
A Szürke Farkasok tagjai is részt vettek a zavargásokban, Sebastian Kurz bekérette a török nagykövetet.
150 órát, vagyis valamivel több mint hat napot adtak a kurdoknak, hogy kivonuljanak a török határ mellől.
A török elnök egyebek mellett azt mondta, ha nem sikerült megállapodniuk, akkor Ankara „saját terveit valósítja meg”.
A török hadsereg nemzetközi egyezményekben tiltott napalmot és foszfort vetett be az Északkelet-Szíriában folytatott hadműveletében - állította az Észak- és Kelet-Szíria Autonóm Adminisztrációja nevű szíriai kurd hatóság csütörtökön.
A nemzetközi nyomás ellenére kizárta a tűzszünet lehetőségét a szíriai kurdokkal Recep Tayyip Erdogan, mondván „terroristákkal nem ül tárgyalóasztalhoz”.
A kurd kötődésű HDP polgármestereit alighanem ismét terrorizmussal gyanúsítják - akár a párt két társelnökét.
Donald Trump előbb zöld utat adott a török offenzívának, majd szankciókkal sújtotta a meginduló Törökországot.
Szalai Máté szakértő szerint a magyar kormány ebben az esetben is igyekszik kimaradni harmadik felek konfliktusából.
Az offenzívának már több tucat halálos áldozata van, köztük sok civil.
A 35 éves nőt sofőrjével együtt rángatták ki kocsijából, és az út szélén kivégezték őket.
A tüntetőkel és ellenzéki politikusokkal együtt, több mint száz ember ellen indult eljárás csütörtökig.
Nem tudni egészen biztosan, hogy Törökország megkezdte-e a hadműveletet, de hogy készen áll rá, az biztos.