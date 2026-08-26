Netanjahu nyerhet, Trump veszíthet az Irán elleni háborún, az EU pedig azt se tudja, mit kezdjen ezzel az egésszel

Az izraeli-amerikai támadást Irán és a libanoni Hezbollah válaszcsapásai regionális konfliktussá változtatták. A beavatkozás Irán területi egységét is fenyegeti, a Netanjahu-kormányt viszont megerősítheti és módosíthatja az amerikai bázisokról való gondolkodást – mondta el a Népszavának Szalai Máté Közel-Kelet kutató.