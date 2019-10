Mindent eldöntő hét kezdődik a brit politikában

Hétvégére kiderül, október 31-én súlyos kompromisszumokon alapuló alkuval, rendezetlenül, vagy csak később lép ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból.

Az egy héttel korábbi állapothoz képest összehasonlíthatatlanul pozitívabban kezdődik a politikai hét a szigetországban. Boris Johnson brit és Leo Varadkar ír kormányfő csütörtöki észak-angliai találkozása egy rendszerint házasságkötésekre igénybe vett fényűző helyszínen a jelek szerint olvadást indított el a fagyos kapcsolatokban. Az enyhülés mindenképpen kellő alapot szolgáltatott arra, hogy újult erővel folytatódjanak az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti tárgyalások, egyelőre titokban. Magáról az új “deal”-ről kevés konkrét információ áll rendelkezésre. A brit sajtóhoz kiszivárogtatott hírmorzsák szerint Johnson visszatért az elődje, Theresa May által kidolgozott alkunak ahhoz az eleméhez, mely Észak-Írország számára egyszerre teszi lehetővé az Egyesült Királyság, illetve az EU vámrendszeréhez tartozást. A terv értelmében az árucikkek vámellenőrzésére az Ír-tengeren kerülne sor, de Ulster az Egyesült Királyságra érvényes kereskedelmi szerződésekből és partneri viszonyokból is tud majd profitálni. A brit kormánynak egészen biztosan meg kellett hátrálnia néhány nappal korábbi ötlete elől, mely lényegében vétójogot biztosított volna az észak-ír Demokratikus Unionista Párt számára, hogy az autonóm stormonti nemzetgyűlésben ellehetetlenítse a szerződés későbbi sorsát.

Erre a hétre aztán tényleg illik a kulcsfontosságú jelző, hiszen ha a sorsdöntő október 17-18-i EU csúcsértekezleten megállapodás születik a két fél között, közel negyven év első szombati westminsteri parlamenti ülésén szavazásra kerülhet a brit részről jelentős engedményeket követelő alku. A voks kimenetele természetesen nem biztos, lévén Boris Johnson jelenleg 43 fős kisebbségben van. A képviselők is tisztában vannak azonban a rendezetlen kieséssel együtt járó kockázatokkal. A gazdasági nehézségeken kívül arra is kell gondolniuk, hogy titkosszolgálati jelentések szerint észak-írországi disszidens republikánus csoportok terrorista akciókra készek Ulsterben és Angliában egyaránt, másutt, mint többek között Glasgowban pedig szektariánus zavargásokra kellene számítani. Ráadásul a honatyáknak is nyilván feltűnt, mennyire elegük van az embereknek a népszavazás óta eltelt három év gyakran terméketlennek látszó vitáiból. Az első munkanapon azonban Boris Johnson ünneplő ruhát ölthet, hogy méltó külsővel jelenjen meg II. Erzsébet társaságában az új parlamenti ülésszak hagyományokban és pompában egyaránt gazdag nyitó ülésén. A királynői trónbeszéd várhatóan nagy teret szentel a Brexittel kapcsolatos törvényeknek, de az igazán bombasztikus bejelentések a közszolgáltatások, az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás, a nemzetbiztonság és az igazságszolgáltatás javítása terén várhatók, hivatalosan is jelezve a megszorító intézkedések felfüggesztését, illetve a közelgő előrehozott parlamenti választás kampányának nem hivatalos kezdetét. A The Sunday Times értesülései szerint a megállapodás esetleges alternatívája az EU-tól való békés elválás és viszonylag gyorsan lebonyolítható szabadkereskedelmi megegyezések sorozata lehet. Boris Johnsont változatlanul köti a parlament által hozott törvény, mely szerint brüsszeli alku híján október 19-én kérvényeznie kell a brit EU-tagság október 31-i határidejének meghosszabbítását.