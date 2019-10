Ön nyert? Itt vannak a hatos lottó nyerőszámai

„Húzzatok el innen”- ordították a számukra teljesen ismeretlen, vélhetően ukrán-magyar kettős állampolgároknak.

Összeszólalkoztak a valódi kispaládi lakosok azokkal a nem ott lakó, vélhetően ukrán-magyar kettős állampolgárságú emberekkel, akik vasárnap szavazni érkeztek a településre írja az Index. A portál erről az RTL Klub Házon kívül című műsorának stábjától értesült, akik a helyszínen forgatnak.



A kispaládiak számára teljesen ismeretlen emberek sorban érkeztek szavazni a településre, a szavazóhelyiség mellett pedig egyre több helybéli gyűlt össze, akik hangosan méltatlankodtak és oda-oda kiabáltak az érkező ismeretleneknek.

Húzzatok el innen! Ne ti döntsétek már el, hogy ki lesz a polgármester!

Ilyen és ehhez hasonló mondatokat kiabáltak feléjük. Ma már bevett gyakorlatnak számít, hogy az ukrán határhoz közeli, kelet-magyarországi településekre százával jelentik be a kettős állampolgárokat – akár üres telkekre vagy sufnikba is bejegyeznek jötven-száz szavazóképes személyt, akik a kellő időben a kormánypárti jelöltekre voksolhatnak Az elvándorlás sújtotta Kispalád papíron ettől még népesedett is, hiszen választókorúak száma a 2010-es 382-ről 2018-ra 806-ra nőtt;bár a kormányhivatal azóta kijelentett a faluból egy sor nem ott élő személyt, a helyiek így is legalább 200 fantomlakóval számolnak.