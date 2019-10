Marad a meleg, akár 26 fokot is mérhetünk a jövő héten

Napközben napsütésre, esőre is számítani lehet a jövő héten. Emellett továbbra is marad a meleg, többfelé 20 fok feletti maximumokkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn a nyugati határ közelében csak sokára oszlik fel a köd, másutt a ködfoltok feloszlását követően sok napsütésre, csapadékmentes időre lehet számítani, de az előző napokhoz képest több és vastagabb lehet a fátyolfelhőzet. A leghidegebb órákban többnyire 5-12 fok lesz, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb értékeket mérhetnek. Napközben zömmel 18-24 fokig melegszik a levegő, de az Alföldön 25, 26 fok is lehet. Kedden többnyire napos idő lesz, csapadék nélkül. A Dunántúlon viszont többfelé megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet általában 7-15 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél hidegebb is lehet. A maximumhőmérséklet 20-26 fok között várható. Szerdán döntően napos időre lehet számítani, majd délután, este nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre többfelé várható eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megélénkül, néhol meg is erősödik, majd este a Kisalföldön északnyugatira fordul. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-13, a legmagasabb hőmérséklet 19-26 fok között valószínű. Csütörtökön reggel a nyugati és a középső megyékben többfelé várható eső, záporeső. Napközben többnyire derült vagy gyengén felhős időre lehet számítani, számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. A leghidegebb órákban 6-14 fok lesz. Napközben 18-23 fokig melegszik a levegő. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. Csapadék nem valószínű, de néhol megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet általában 5-10 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél hidegebb is lehet. A maximumhőmérséklet 17-24 fok között valószínű. Szombaton eleinte többórás napsütésre lehet számítani, majd nyugat felől felhősödés kezdődik. Délután a nyugati megyékben néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 6-11 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 18-24 fok között valószínű. Vasárnap hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, helyenként fordulhat elő eső, záporeső. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A leghidegebb órákban 6-13 fok lesz. Napközben 18-24 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.