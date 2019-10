332,33 forinton az euró

Bármennyire is közel a határidő, a Brexittel kapcsolatban változatlanul három lehetséges alternatíva létezik.

Ha a jelenlegi brit kormány által többször hangoztatott helyzet áll elő, akkor október 31-én - megállapodás nélkül - kilépnek, ez a hard brexit. De az is előfordulhat, hogy a brit parlament kérvényezi és az Európai Tanács meghosszabbítja a kilépési határidőt 2020 elejéig. Időközben új parlamenti választásokat is kiírhatnak, és az új kormány az ismételt népszavazás mellett is dönthet, ahol még olyan eredmény is születhet, hogy a szigetország bennmarad az Unióban - vázolta a lehetőségeket Palkovits Barbara, a PwC Magyarország Kft. menedzsere. Ilyen körülmények között elég nehéz felkészülni az október 31-e utáni időszakra a hazai cégeknek. Ha az Egyesült Királyság - megállapodás nélkül - kilép az európai közösségből és vele együtt a vámunióból is, akkor a brit termékek importjára behozatali vámok, illetve import áfa lesz alkalmazandó, amely jelentős adminisztrációs és finanszírozási teherrel és többletköltséggel is járhat. Ugyanez lesz a helyzet az Egyesült Királyságba Magyarországról szállított termékek esetében is. Érdemes tehát felkészülni arra, hogy egy hard brexit bekövetkezésével átmenetileg jelentősen lassul majd az áruforgalom. Sőt, a britek által közzétett információk szerint a szállítmányozóknak regisztráltatniuk is kell majd a szállítmányokat elektronikus úton, mielőtt az Egyesült Királyság területére lépnek - hívta fel a figyelmet Palkovits Barbara. Nemcsak a termékkereskedelem, hanem egyes szolgáltatásnyújtások esetén is várhatók változások az adózásban. A Brexittel kapcsolatos változás tehát minden olyan gazdálkodót érint majd, akik egyesült királyságbeli társaságokkal üzleti kapcsolatban állnak. A PwC adószakértője azt tanácsolja az üzleti élet szereplőinek, hogy bár még jelentős a bizonytalanság akörül, hogy melyik alternatíva valósul meg, készüljenek a megállapodás nélküli Brexitre. Ez azért is ajánlott, mivel a megállapodás nélküli brexit az egyetlen olyan szcenárió, amely kapcsán már most ismertek a bekövetkező változások, azaz, ezekre már most el lehet kezdeni a felkészülést. A tapasztalatok szerint számos cég a külföldi anyavállalatára bízza a cselekvést, pedig a helyi döntések, a brexit-terv lokalizációja elengedhetetlen. Az egyik legnagyobb londoni központú globális pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics számításai szerint Magyarország, Szlovákia és Csehország gazdasága megállapodás nélküli Brexit esetén átlagosan 0,3-0,5 százalékponttal lassabban növekedne annál az ütemnél, amelyet ezek a gazdaságok rendezett brit kilépés esetén elérhetnének.