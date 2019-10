Az idei áfatöbblet két családvédelmi programra is elég lenne

Az érintett területekre feladott álláshirdetések száma visszaesett, miközben az azokra beadott jelentkezések száma nőtt.

Csökkenni kezdett az eddig jellemző munkaerőhiány a gyártás-termelésben, illetve a mérnöki és az IT állásoknál. Erre lehet következtetni legalábbis abból, hogy az érintett területekre feladott álláshirdetések száma visszaesett, miközben az azokra beadott jelentkezések száma nőtt. A Profession.hu legfrissebb adataiból az is látszik, hogy a bankok illetve a szolgáltatóközpontok még mindig erőteljesen keresik az új munkaerőt: ezeken a területeken 27, illetve 16 százalékkal több álláshirdetést adtak fel. A nyári szezonban azonban a vendéglátásé volt a főszerep. Az ágazatban ugyan csak 14 százalékkal adtak fel több álláshirdetést, ám jelentősen megugrott az ígért jövedelmek szintje. A fizikai és szakmunka kategóriában jelent meg a legtöbb olyan hirdetés, amelyben a bér összegét közzétették. Ezekből pedig az látszik, hogy az egy évvel ezelőttihez képest 30 százalékkal magasabb jövedelmeket, átlagosan nettó 291 500 forintot ígértek a munkaadók. A hatás nem is maradt el: a Profession.hu adatbázisa szerint a jelentkezések száma 18 százalékkal emelkedett. Összességben tavalyhoz képest 5 százalékkal emelkedett az álláshirdetésre jelentkezők száma, az építőiparban azonban szintén jelentősebb – 23 százalékos - növekedés volt tapasztalható. Ezen belül a mérnöki állásokat 17 százalékkal többen pályázták meg. A Profession.hu elemzése külön kitér a leendő BMW-gyár már most érezhető munkaerőpiaci hatásaira is. Hajdú-Bihar megyében ugyanis 17 százalékos hirdetésszám-emelkedést regisztráltak tavaly ilyenkorhoz képest: a szakmunka esetében a hirdetésszám 24, a gyártás-termelésben 48 százalékkal nőtt, pedig utóbbi kategóriában országos szinten csökkenés mutatkozott. A mérnöki állások hirdetésszáma pedig 65 százalékkal ugrott meg. Ezekben a munkakörökben a környék bérajánlataiban is érdemi előrelépés történt, hiszen idén a munkáltatók a tavalyinál 17 százalékkal magasabb jövedelmet ígértek leendő alkalmazottaiknak.