Párizsi késelés: öt embert letartóztattak, akiknek közük lehetett a gyilkos rendőr ámokfutásához

Köztük egy imámot is, aki szerepel a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő franciák listáján.

A francia rendőrség letartóztatott öt embert, aki kapcsolatban állt a négy kollégáját leszúró rendőrrel - erősítette meg hétfőn hírügynökségeknek egy a nyomozás részleteit ismerő forrás. A letartóztatások hétfőn korán reggel történtek a Párizshoz közeli Val d'Oise megyében. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az elkövető magányos ámokfutóként cselekedett, vagy terrorista szervezettségű támadásról van-e szó.

A 45 éves rendőrségi informatikus, Mickael Harpon 2003 óta dolgozott a hírszerzési igazgatóságon, mielőtt konyhakéssel nekirontott munkatársainak. Október elején négy kollégáját, három rendőrt és egy civil alkalmazottat ölt meg a párizsi rendőr-főkapitányságon, mielőtt agyonlőtték. Felesége szerint zavart volt a támadás előtti estén, összefüggéstelenül beszélt, éjjel pedig azzal riadt fel, hogy látomása volt. Motivációként azt is említette, a férfi viszonya megromlott felettesével. Az is tény, hogy a francia rendőrökön hatalmas a nyomás a rossz munkakörülmények és a társadalmi elégedetlenség miatt, csak idén több mint 50-en követtek el közülük öngyilkosságot - a késelés előtti napon sztrájkoltak is emiatt. Ezektől függetlenül, a terrorizmus motívuma is felmerült a nyomozás során.



Harpon 2008-ban tért át az iszlám hitre. Az első vizsgálatok arra derítettek fényt, hogy a környezete tudta róla, hogy egyetértett a muzulmán vallás nevében elkövetett egyes bűntettekkel, valamint a szélsőséges szalafista mozgalomhoz tartozó emberekkel tartott kapcsolatot.



Az imaházban, ahová járt, prédikált egy olyan imám is, akinek neve szerepel a francia nemzetbiztonságra nézve potenciális fenyegetésnek tartott "Fiche S" listán. Őt is őrizetbe vették. Pénteken Gonesse polgármestere közölte: az imámot alkalmazó muszlim szervezet úgy döntött, felbontja a szerződését, és azonnal eltávolítja őt a helyi közösségből.