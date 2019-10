Bánhidi parádés játéka Dániában

Tizenhárom lövéséből tizenegy az aalborgi kapuban végezte, amivel a beálló bekerült a forduló álomcsapatába.

Nehéz jelzőkkel minősíteni a hétvége magyar vonatkozású kézilabdás szenzációját, a szegedi Bánhidi Bence teljesítményét: tizenhárom lövéséből tizenegy az aalborgi kapuban végezte, amivel a beálló bekerült a forduló álomcsapatába. Mondjuk ez nem volt akkora meglepetés, hiszen BB 84 százalékos lövési hatékonysága a világsztárok sokaságát felvonultató Bajnokok Ligájában is egészen kimagasló teljesítmény; nem mellékesen tizenegy gólja egyértelművé tette a MOL-Pick Szeged 35-28-as idegenbeli győzelmét.

„Megmondom őszintén, jó érzés. Nem mostanában fordult elő, hogy ennyi gólt lőttem volna egy meccsen” – válaszolt a klub honlapján a beálló arra a kérdésre, miként élte meg, hogy bekerült az Európai Kézilabda Szövetség honlapján összeállított álomcsapatba. Ugyanakkor leszögezte, számára az egyéni elismerésnél többet jelent, hogy az együttes nyert az Aalborg otthonában. Persze nem titkolta, azért jó érzéssel tölti el, hogy a legtöbbet ő tett a győzelemért.

Kiderült, már egy nappal korábban is érezte az ívet, mert a masszőrnek nyolc lövésből nyolc gólt ígért a meccs előtt. „Szombat este edzés után közösen nyújtottunk Molnár Tamás masszőrrel, ekkor mondtam, hogy azért, mert ilyen jól lenyújtott, megajándékozom egy nyolc per nyolcas mutatóval. Egy picivel több lett, pedig néha még hibáztam is, de ez most belefért” – osztotta meg a történet előzményét a honlappal. Elmondta, készültek a dánok hatalmas önbizalmának kezelésére. Az Aalborg ráadásul nem ok nélkül hitt önmagában, mert a csoport meglepetéscsapataként három meccsből három győzelemmel és pontveszteség nélkül állt.

„Nagyon felkészültünk belőlük, és azt játszottuk, amit ilyenkor kell” – árulta el a taktika lényegét. A parádés szegedi kezdés (2-5, 3-9, 4-10) döntő jelentőségűnek bizonyult, mert innentől a dánoknak a lépéshátrány miatt végig rohanniuk kellett, a Szeged meg játszhatta a saját játékát. Az önbizalom-faktor megfordult, a legendás dán magabiztosság gyorsan elillant, míg a Szeged magára talált: „így kell elkezdeni egy meccset. A védekezésünk jól működött, gyors lefordulások után könnyű gólokat szereztünk. Most rátértünk egy útra, amin a továbbiakban is jó lenne haladni” – összegezte élményeit Bánhidi. A Szeged négy forduló után az ötödik, de már játszott a német, a francia, a spanyol és a dán bajnokkal, azaz elvileg könnyebb ellenfelek következnek a folytatásban.