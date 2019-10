A kevesebb több lett volna – Egymással küzdöttek a voksolásról tudósító tévécsatornák

Egymással és másfajta programokkal is küzdöttek a vasárnapi szavazásról tudósító tévécsatornák. Köztük is lehetett választani, de a kép meglehetősen vegyes.

Erős konkurenciája volt azoknak a tévéknek, amelyek még az urnazárás előtt elkezdték választási műsorukat. Két ilyen csatorna akadt: a Hír Tv és az ATV egyaránt érdemesnek vélte már délután 6 órától megpróbálni magára vonni a nézők figyelmét. Így aztán valóban megelőzték a többieket, de érdemi információkkal előbb természetesen ők sem tudtak szolgálni. Viszont megküzdhettek az ugyancsak 6 órakor kezdődött válogatott futballmeccsel, amelyről ráadásul ki voltak tiltva a felnőtt szurkolók, akiknek tehát maradt a tévéközvetítés és feltehetően nem a választási eredményekre voltak kíváncsiak helyette. Ha pedig ez nem lett volna elég, a TV2 most kezdte el a Sztárban sztár leszek című tehetségkutató élő adásait, az RTL Klub pedig biztosan számított a korábban indult sorozatok – Házasodna a gazda, Jófiúk, Love Island – megszokott közönségére. Ez azonban a jelek szerint nem zavarta az említett két programot. Az ATV-n a jobb sorsra érdemes Rónai Egon igyekezett két elemzővel magához láncolni a nézőket. Ám az ilyesfajta „mi lenne, ha…” típusú beszélgetések inkább időkitöltőnek alkalmasak, mintsem valódi értékelésekre. Aztán jött Sváby András, szokásos Heti naplójával és ha már arra járt, a továbbiakban át is vette a műsor irányítását, ami nem mindig szolgált előnyére. A Heti TV-ben közben kapcsolgattak az eredményváró helyszínekre, ahol természetesen semmi sem történt, továbbá szót adtak a stúdióban helyet foglaló és – jobboldali – politikai elfogultságukról régóta közismert „szakértőknek” és „újságíróknak”. (Ehelyütt mindkét idézőjel indokolt, hiszen az említett urak arról nevezetesek, hogy inkább megcsúfolják e két, egyébként szép szakmát.)

Az M1 hírfolyama akkor kapcsolódott be a választási eredmények követésébe, amikor már elkezdődött a szavazatok összeszámlálása és publikálása. Érdekes volt látni, hogy őket egyáltalán nem zavarta meg a választási számítógépes rendszer immár több voksoláson tapasztalt többszöri leállása. Netán a közszolgálati média máshová van bekötve, vagy csak jól palástolják az átmeneti nehézségeket. A nézők számára az is gondot jelenthetett, hogy a műsorvezető, Németh Balázs olyan látványosan és leplezetlenül drukkol a kormánypártoknak, ami már túlzás. Ezúttal az ellenzékiséggel ugyancsak nem vádolható Mráz Ágoston Sámuel volt az, akinek néha kicsit „középre kellett húznia” az elhangzottakat. Valóban nagyszerű dolog a technika fejlődése. Vagyis az, hogy a választási eredményeket – valamennyi csatornán – áttekinthető feliratok segítségével lehet nyomon követni. Valamint az is, hogy szinte minden tévének lehetősége van kikapcsolni a különböző helyszínekre és így élő adásban beszámolni a történésekről. Csakhogy ennek is megvan a hátulütője. A nézőt ugyanis folyamatosan annyi információval bombázzák, hogy az szinte már követhetetlen. Igaz, például az ATV erre kijelölt emberei – Vujity Tvrtko és Krug Emilia - igyekeztek eligazítani a helyszínek, nevek és számok rengetegében, de kétséges, hogy próbálkozásaik sokat számítottak az egyszerű nézőknek.

Az M1 választási műsora Fotó: MTV

Mindebből aztán még egy probléma adódik. Amit az imént leírtunk, azzal nyilvánvalóan tisztában vannak valamennyi csatornánál. Ennek ellensúlyozására hívnak be a stúdiókba elemzőket. Akik a maguk nézőpontjából értelmezni igyekeznek az információ-tömeget. Ám sokszor okoskodnak, túlbonyolítanak, s ezzel gyakran csak megakasztják a műsorfolyamot. Némelyikük pedig politikusokat megszégyenítő elánnal teszi le a garast egyik vagy másik oldal mellett. Volt egyébként választási műsor a TV2-n is. Ebből kiderült, hogy Palik László – sportriporteri múltjának köszönhetően – gyorsan el tud hadarni rengeteg számot és nevet. Továbbá láthattuk, hogy a hétköznapokon a családi sportvetélkedőt vezető tévés attól sem lesz fiatalabb, vagy megnyerőbb külsejű, ha öltönyt és nyakkendőt ölt. S persze náluk is szerepelt szakértő, hűen a csatorna kormánypártiságához. Ezen a választási éjszakán is az RTL Klub járt jól. Náluk ugyanis leperegtek a bevált sorozatok és csak utána foglalkoztak a nap politikai eseményeivel. Vagyis akkor, amikor már sok helyen volt végeredmény, de szinte mindenütt lehetett látni, hogyan alakul a voksolás. Így aztán egy jól szerkesztett pergő adással találkozhatott a néző. Ott még az is kevéssé zavart, hogy Boros Krisztina és két elemző próbált „okoskodni”, mert aztán mindig jött a kitűnő és lényegretörő műsorvezető, Rábai Balázs és további pontos információkkal szolgált. A választás végeredménye egyébként minden csatornán ugyanaz lett és napjainkban, amikor a hatalom igyekszik minél inkább kézben tartani a médiát, már ez is nagy szó. A körítés persze eltért, de a lényeg: kevesebb több lett volna. Még egy-két szavazás, és talán erre is rájönnek.