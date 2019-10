„Nem döccenhet meg a szekér...” – Interjú a miskolci polgármesterrel

„Jelenleg a technikai egyeztetések zajlanak, szeretnék majd leülni a jelenlegi városvezetéssel, hogy ennek a lépéseiről is tárgyaljunk” – mondta Veres Pál.

Győzött az ellenzéki összefogás Miskolcon – mikor veszik át a konkrét irányítást? Ma még a saját házunkon, azaz az összefogáson belüli egyeztetés zajlik a következő napok menetrendjéről, hiszen jogerősen elvileg szerdán este lesz hivatalosan végeredmény. Később a Fidesz-frakcióval is szeretnék majd egyeztetni a város érdekében az együttműködésről. Tudja már, kik lesznek az alpolgármesterei? Ennyire nem szaladnék előre. Jelenleg a technikai egyeztetések zajlanak, szeretnék majd leülni a jelenlegi városvezetéssel, hogy ennek a lépéseiről is tárgyaljunk. Az összefogásnak és az egységnek azonban biztosan meg kell maradnia, így tudjuk majd közösen működtetni a várost. Ilyenkor óhatatlan a váltás a hivatali apparátusban is. Nem készülünk csoportos létszámépítésre, és nem tervezünk megtorlást, ez amúgy sem az én stílusom. A mindennapi életnek menni kell, anélkül, hogy megdöccenne a szekér, s ehhez szakemberekre van szükség. A kulcspozíciókban persze bizalmi emberek kellenek, de ez már amúgy is a politikai kultúra része. Fideszes ellenfele, Alakszai Zoltán jelenleg a város jegyzője… Gondolom az ő fejében sincs az, hogy maradna, ez nem tűnne életszerűnek. Viszont önkormányzati képviselő lett. Mivel kompenzációs listán jutott be, akár le is mondhat erről a posztról anélkül, hogy új választást kellene kiírni egy körzetben. De ez az ő és pártja döntése, nekünk megnyugtató módon kényelmes többségünk van a képviselő-testületben. S mivel azért szép számmal vannak testületi tagok a kormányoldalról is, velük is szükségesnek látom a folyamatos egyeztetést azért, hogy a város ügyei rendben menjenek. Nem véletlenül hangsúlyoztuk annak idején az összefogást, ez ugyanis mindenkire vonatkozik. Remélhetőleg egy békés és nyugodt építkezés kezdődik el szerdától Miskolcon.