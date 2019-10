Menetrend: így lesz főpolgármester Karácsony

Megbukott a fideszes büntetőpolitika, a győri polgármester szexbotrányának pedig országos hatása volt – Juhász Attila, a Political Capital politológusa.

Meglepődött? Mindenképpen. A fővárosban nem számítottam rá, hogy a budai kerületekben ennyire jól szerepel az ellenzék, és nem csak az I. vagy a XI., hanem még a II. és a III. kerületben is képes lesz nyerni. A megyei jogú városokban nem is az ellenzéki polgármesterek győzelmei leptek meg igazán, hanem az, hogy több helyen hiába maradt fideszes a polgármester, az ellenzék többséget tudott szerezni a közgyűlésben. Ilyen város például Nagykanizsa, Szekszárd, Szolnok. Karácsony Gergelyt nem is említi? Számomra az ő győzelme a legkevésbé váratlan. A felmérések alapján nyár óta egyértelmű volt a trend, hogy Karácsony folyamatosan jön fel, és egyre csökken a hátránya Tarlós Istvánnal szemben. A választás előtt a Fidesz zsarolni próbálta a szavazókat: Gulyás Gergely a fővárost, Orbán Viktor Miskolcot és Gödöllőt. Aztán a kormánypárt szempontjából mindhárom város – ami különösen fájó lehet: Budapest is – elesett. Kijelenthető, hogy megbukott a revorverpolitizálás? A nagyobb városok szintjén ez egyértelműen így van. A függőségi rendszer kialakítása, a fenyegetőzés főleg a kistelepüléseken hatásos. A falvakat lehet ezekkel a módszerekkel rövid pórázon tartani. A városokban, ahol több az anyagi forrás és nagyobb a politikai mozgástér, a megfélemlítés könnyen kontraproduktívvá válhat. Nem egyedi magyar jelenségről van szó, ugyanez játszódott le a törökországi nagyvárosokban, és bizonyos mértékig Moszkvában is. A győri eredményekből az látszik, hogy – bár Borkai Zsolt szűkösen győzött – a szexbotrány mozgósította az ellenzéki szavazókat. Létezik, hogy országosan is ez működött? Biztos vagyok abban, hogy a Borkai-féle ügynek országos hatása volt. Ennek számos jelét láthattuk a kampányban. Megnéztük: az önkormányzati választás előtt toronymagasan a legtöbben Borkai Zsolt nevére kerestek rá az interneten. Hiába nem számolt be a kormánysajtó arról, mi történik Győrben, az ügyet nem sikerült „buborékban” tartani, a hír rengeteg emberhez eljutott. Vannak, akik csalódottak, amiért Borkait kis különbséggel – egyébként feltűnően sok érvénytelen szavazat mellett – a botrány ellenére megválasztották. Ehhez azonban tudni kell, hogy Győrben bivalyerős volt a Fidesz, a kormánypárt hatalmas veszteségeket szenvedett el. Borkai Zsolt tényleg bukott politikus. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke a választás napján azt mondta a Népszavának, nem tart attól, hogy Orbán Viktor és a Fidesz bosszút áll. Nincs ilyen veszély? Kicsit bonyolultabbnak látom a kérdést. A Fidesz ugyanis nehezen tud majd lejönni arról a politikai logikáról, amit eddig képviselt. Orbán Viktor a választás napján még együttműködést ígért a fővárosnak, Kósa Lajos másnap már arról beszélt, hogy Budapesten az itt élő külföldiek szavazatai döntötték el a főpolgármester-választást. A Fideszben nem értik meg, hogy pont az ilyen kijelentések miatt vesztettek. A fél országot azonban nem lehet megbüntetni. Az adatok szerint ez még 2014 után sem jött be, amikor a mostaninál jóval kevesebb városban volt ellenzéki polgármester. Ne feledkezzünk meg Hódmezővásárhelyről sem: a fideszes büntetőpolitika ellenére Márki-Zay Péter rendkívül magas részvétel mellett nagyon-nagy győzelmet aratott. Akkor mi várható a Fidesztől? Valószínűsítem, hogy kis lépésekben megpróbálnak változtatni a kommunikációjukon, de – ahogyan az előbb mondtam – a Fidesz működését ismerve ez nehéz lesz. A Fidesz arra hivatkozik, hogy az önkormányzati választás után is a legerősebb párt maradt. Az együttműködés sikert hozott az ellenzék számára, de ettől még a tagoltság nem szűnt meg az ellenzéki oldalon. Ilyen körülmények között valóban a Fidesz a legerősebb és legjobban szervezett párt. Annak viszont, hogy a Fidesz mindenhol többséget szerzett a megyei közgyűlésekben, nem tulajdonítok túlzott jelentőséget. Hiszen a megyei közgyűlésekre csak kistelepüléseken lehet szavazni, ezeknek a testületeknek pedig csekély a politikai súlya. Milyen stratégiát kellene követnie az ellenzéknek? Az elkövetkező két és fél évben nem rendeznek választást Magyarországon. Ha ezt az időszakot az ellenzéki pártok nem az együttműködés elmélyítésére, hanem az egymás elleni rivalizálásra használják fel, akkor egészen biztos, hogy a teljes ellenzék gyengülni fog. És még valami. A hagyományos jobboldali budai kerületek, ahol most megerősödött az ellenzék, aligha váltak nagy hirtelen baloldali karakterűvé. A választók jelentős része protest szavazatot adott le a Fidesz ellen. Végképp elegük lett az embereknek. Miből? A korrupciós ügyekből, és abból, ahogyan ezt a Fidesz csinálja: leplezetlenül, pökhendien. Ha az ellenzék most nem áll bele ezekbe az ügyekbe, és nem hozza nyilvánosságra azokat a visszaéléseket, amelyek előkerülnek az előző időszakból, akkor súlyos politikai hibát követ el. Hangsúlyozni kell azt is, hogy ez egy önkormányzati választás volt. Azok, akik a Fidesz ellen szavaztak, az eddiginél sokkal tisztább, jobb minőségű helyi kormányzást szeretnének. Az ellenzéki politikusoknak fel kell nőniük a feladathoz.