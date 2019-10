Gajda Péter a héten előveszi a fehér poros képviselőt

Az ajánlattevő cégek hallgatnak, csak a Strabag-csoport egyik tagja jelezte, hogy még nem változtatnak árajánlatukon.

A Lánchíd és a Váralagút felújításához költségbecslést készítő mérnököket hívta raportra a Tarlós-féle városvezetés a tenderre érkezett magas ajánlati árak miatt. De azóta is hiába folyik az alkudozás, a vállalatok egyelőre nem engedtek az ajánlati árból – értesült az Mfor

Így hiába fenyegetőzött a tenderbontás után Tarlós István ex-főpolgármester azzal, hogy visszadobja a túlárazott Lánchíd tendereket, ahogy kétszer is tette azt a 3-as metró infrastruktúra pályázataival. (Azt nem tette hozzá, hogy harmadszorra már elfogadta az eredetileg becsült áraknál jóval magasabb összegeket is.) Ráadásul most már alkalma se lesz bármit is visszadobni.

A Strabag-csoporthoz tartozó STR Mély- és Magasépítő Kft. a cég esetleges vállalási árcsökkentési hajlandóságára vonatkozó kérdésre a lapnak azt válaszolta:

a társaság a Lánchíd és a Váralagút rekonstrukciós tenderén is indult. Mivel a határidőn belül beadott érvényes pályázatunk elbírálása folyamatban van, egyelőre várjuk a hivatalos és jogszerű bírálatot, eredményhirdetést. További lépésekről csupán annak ismeretében döntünk.

Van idő a gondolkodásra, hiszen az úgynevezett borítékbontást hatvan napos értékelési időszak követi, majd pedig két hét áll a kiíró rendelkezésére, hogy a lehetséges nyertesektől bekérje a szükséges igazolásokat. A fenti határidők még nem teltek le és a cég egyelőre nem kapott a pályázat eredményességére netán eredménytelenségére vonatkozó értesítést. Így kivárnak, mint ahogy vélhetőleg ezt teszi a többi tenderre jelentkező cég is. Az Mfor valamennyit megkereste, de máshonnan nem kapott választ. A híd felújítását már 2002-ben tervbe vette a városvezetés. Az átkelőt ugyanis utoljára 1986 és 1988 között javították, de átfogó rekonstrukció nem történt. A terveket hosszas vívódás után hat évvel ezelőtt rendelte meg a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), de eltartott egy darabig, amíg összejött a pénz a munka megrendeléséhez. Az első kivitelezői tendert tavaly októberben írták ki, ám ezt később visszavonta a BKK, mivel kiderült, hogy a járdák szélesítéséhez jelentősen meg kellene erősíteni a híd láncait, ami nagyon megdrágította volna a munkát. A kormány erre lecsípett egymilliárdot a hídfelújításra adott 7 milliárdos támogatásból, később pedig visszaadta a pesti hídfő körüli terek fejlesztésére - emlékeztet a portál.