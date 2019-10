Leplombált, aláírt, teljesen üres szavazóurnát találtak az utcán Budakeszin

Szerda estig a Kárpát-medencét is eléri nyugatról egy hullámzó front, ami a fejünk fölött oszlik majd fel.

Kedd éjszaka nagyrészt derült lesz az ég, de főként az Északi-középhegység térségében, valamint délnyugaton köd képződhet, hajnalban pedig nyugaton megnövekszik a felhőzet, és a határvidéken néhol zápor már lehet. Szerdán nyugat felől átmenetileg tovább növekszik, de közben szakadozik is a felhőzet, és főként a Dunántúlon és középen alakulhat ki eső, zápor. Reggel, délelőtt a nyugati megyékben egy-egy zivatar is lehet. Kezdetben keleten, majd nyugaton valószínű több napsütés. Reggelig a déli, szerdán az északnyugatira forduló szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul, de északkeleten néhol hűvösebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 18 és 25 fok között alakul, ám északnyugaton, nyugaton csak 15-17 fok valószínű.

Időjárási helyzet Európában

Északnyugat-, Nyugat-Európa időjárását többközéppontú ciklon, illetve a hozzá tartozó frontok alakítják. Hatásukra elsősorban a frontok mentén erősen felhős az ég, és több helyen esik az eső, záporeső, a Földközi-tenger középső medencéjében helyenként zivatarok is kialakulnak. Sekély ciklon okoz felhős időt az Ural előterében is. A két rendszer között anticiklonális hatások a meghatározóak, a hajnali ködfoltok feloszlása után általában kevés a felhő, napos az idő, csapadékról nem érkezik jelentés. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északi területén általában 2 és 11 fok között alakul. Ettől délebbre jóval melegebb van, a délutáni órákra többnyire 18 és 27 fok közé melegszik fel a levegő, sőt a Balkánon és Dél-Franciaországban néhol 28-29 fokot mérnek.



