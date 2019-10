Újabb bűnbakokat talált a Fidesz a választási eredmény miatt

Kormánypárti berkekben a saját háttérintézményeiket is hibáztatják, amiért nem figyelmeztettek rá, hogy komolyan kell venni az ellenzéki összefogást.

A Népszava információi szerint a Fideszen belül alapvetően a közvélemény-kutató intézeteket kiáltják ki bűnbaknak a választási eredmények miatt. Sokan kifogásolják ugyanis, hogy a felmérések nem tudták előre jelezni Borkai Zsolt győri polgármester szex- és korrupciós videójának negatív hatásait, pontosabban azt, hogy milyen mozgósító ereje lesz a Jobbiktól a Demokratikus Koalícióig tartó ellenzéki összefogásnak. Pedig ezek megállapítására lett volna pár nap, még ha nagyon szoros határidővel is.

Információink szerint a Nézőpont Intézet az utolsó pillanatban még készített egy nem publikált felmérést, amely Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt előnyét mutatta a kormánypárti Tarlós Istvánnal szemben. Ennek azonban már nem volt érdemi hatása a kampányra, még akkor sem, ha egyik informátorunk úgy tudja: Tarlós István ennek ismeretében szólította fel két utolsó interjújában is lemondásra Borkai Zsoltot. – Sokáig arra épült a kommunikációnk, hogy ez egy „roncsderbi”, „roncskoalíció”, „cirkusz”. Közben szépen belegyalogoltunk abba a hibába, mint 2002-ben: nem láttuk, hogy nagy tömegben indulnak meg a kormánykritikus szavazók az ellenzéki koalíció felé – fogalmazott az egyik forrásunk. Komolyabb belső következményekkel ugyanakkor nem számolnak az általunk elért fideszesek. Arról, hogy a kormány holdudvarában nincs minden rendben, a szélesebb nyilvánosság is értesülhetett. Schmidt Mária, a XXI. Század Intézet főigazgatója augusztus végén maga jelentette be a közösségi oldalán, hogy Lánczi Tamás igazgató és a munkatársak többsége „váratlanul és puccsszerűen, azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondta munkaviszonyát”. Schmidt Mária ígérte, mindent megtesznek annak érdekében, hogy az intézet „vállalt feladatait zökkenőmentesen” végezze, de kitért arra: a munkatársak távozása az önkormányzati választási kampány előtt végzett kutatások publikálását is kockáztatja. Úgy látszik, hogy Schmidt Mária minden igyekezete ellenére az emberhiány alaposan rányomta bélyegét a XXI. Század Intézet szakmai teljesítményére. Tudjuk be ennek, hogy Deák Dániel, az intézetnél maradt politológus csúnyán elmérte a budapesti választási esélyeket. „Egyértelmű kudarc Karácsony Gergely kampánya” – írta Deák Dániel október 9-én, nem sokkal a választás előtt, már a Borkai-féle szexvideó ismertté válása után. „Tarlós István győzelme várható a most vasárnapi önkormányzati választáson, a XXI. Század Intézet szakértői becslése alapján pedig jó eséllyel a fővárosi közgyűlés is kormánypárti többségű marad” – állította. Deák Dániel úgy ítélte meg, hogy míg a regnáló főpolgármester kampánya jól felépített és problémamentes volt, addig Karácsony Gergely botrányt botrányra halmozott: így még az ellenzéki szavazók jelentős része is alkalmatlannak tartja a főváros vezetésére.

A szintén kormánypárti Századvég sem figyelmeztette a veszélyre a Fideszt, a Nézőpont Intézet pedig a durva csúsztatástól sem riadt vissza. Nehéz lenne ugyanis ennél finomabban minősíteni azt az október 10-én tett, előző számunkban már idézett kijelentést, miszerint „egyik kutatócég sem állítja, hogy Karácsony Gergely győzhet”. (A valóságban több vizsgálat hibahatáron belüli különbséget, vagy éppen döntetlen állást mutatott ki.) Utólag különösképpen tanulságos elolvasni a Nézőpont Intézet október 7-én publikált felmérését. Bár a szövegben nem túl hangsúlyos helyen az is olvasható, hogy a Karácsony Gergely számára kedvezőtlen adatok ellenére éles küzdelem várható, az erről kiadott sajtóanyagnak a Nézőpont Intézet ezt a címet adta: „Tarlós győzelme nem kétséges”.