Borkai úgy lépett, hogy maradt, aminek sokan nem örülnek Győrben

A győri polgármester távozott a Fideszből, mégis annak képviselőivel együtt irányítaná tovább a város. A kormánypártban egyre nagyobb feszültséget okoz az ügy.

Annyiban feltétlenül rendkívüli volt Borkai Zsolt győri polgármester kedd délelőtti sajtótájékoztatója, hogy hat-hét biztonsági figyelte árgus szemekkel az eseményen a média képviselőit. Így vigyáztak arra, hogy egyetlen újságíró se közelíthesse meg a polgármestert, aki már előre jelezte, nem ad interjút és kérdésre sem válaszol. Vagyis voltaképp sajtónyilatkozatot tett biztonsági őrök gyűrűjében. Tartalmát tekintve viszont egyáltalán nem volt rendkívüli az esemény, hiszen azt már hétfő délután kiszivárogtatta a kormánylap Magyar Nemzet, hogy botrányos ügyei miatt Borkai kilép ugyan a Fideszből, de marad polgármester. Mindezt, vagyis a Fidesz-tagságot érintő változást szokatlan módon nem a párt, hanem a kormány szóvivője, Hollik István erősített meg hétfő este. Borkai előbb megköszönte, amiért „botlása ellenére” is úgy döntöttek a győriek, hogy „közösen építsék tovább a várost”. Ezután elmondta, feladta Fidesz-tagságát azért, hogy a „kormánypártnak ne jelentsen morális terhet a személye”. Beszámolt arról is, hogy erről még hétfőn egyeztetett a párt vezetésével – arra már nem tért ki, igazak-e a sajtóhírek, hogy repülőgéppel utazott Budapestre erre a tárgyalásra. Borkai Zsolt akkor is a győriekre hivatkozott, amikor közölte, az elkövetkező öt évben is a város polgármestere kíván lenni: szerinte nem engedheti meg magának, hogy visszalépjen, azok után, hogy a helyiek bizalmat szavaztak neki. A politikus még jelezte, hogy függetlenként együtt fogja vezetni a várost a Fidesz-KDNP-vel, majd hátat fordított a sajtónak és elhagyta az épület auláját. Vagyis a jelek szerint Borkai ezzel lezártnak tekinti az ügyet, ami bő másfél hete azzal robbant ki, hogy egy névtelen blogon nyilvánosságra került egy szexvideó, amelyben ő is látható, több nő és ismert győri vállalkozók társaságában. Kiderült, a felvétel Horvátországban egy jachton készült. A blogon megjelentek és a független sajtó nyomozása alapján megannyi korrupciógyanús esetre derült fény. A videón látható – a győri önkormányzatnak is köszönhetően gazdagodó – Rákosfalvy Zoltán például érdekeltségein át egymilliós fizetést adott Borkai fiának. Borkai lánya egy céget vett egy olyan – a videón szintén feltűnő vállalkozótól –, aki korábban jelentős, közpénzből fizetett megrendeléshez jutott Győrben. Kiderült az is, hogy Borkai pedagógus felesége négyhektáros birtok tulajdonosa lett. Borkai azt állította, hogy az adriai utazás költségeit maga állta, vagyis ezek szerint úgy kéthavi jövedelmét költötte el egy hét alatt. Noha Borkai lemondott párttagságáról, információink szerint a Fideszben sokan ezt nem tartják elegendő következménynek. Egy volt fideszes alpolgármester például úgy fogalmazott: biztosra vette, hogy Borkai lemond, el sem tudja képzelni, miként irányítja majd a várost, hiszen nem menekülhet el minden nyilvános rendezvényről. – Most menjen el így egy misére? Vagy egy általános iskolába és beszéljen a nevelés, a tanulás, a szeretet fontosságáról? Teljesen abszurd – fogalmazott forrásunk. Ráadásul még ha kerülné is sajtótájékoztatókat, a közgyűléseken nem fojthatja bele a szót az ellenzékiekbe, akik biztosan kérdezik majd botrányos ügyeiről. Egy másik forrásunk is azt mondta, ha Borkai valóban marad, „tartós vergődés” kezdődhet Győrben, ráadásul a polgármester érdekérvényesítő képessége is csökkent a videó miatt. Mindezek miatt többen is úgy látják: valójában csak időt akart nyerni a Fidesz, és Borkai végül nem tölti ki mandátumát. Az előírások szerint fél év múlva lehet időközi választást kiírni, ennyi idő pedig elég lehet arra, hogy felépítsenek egy új Fidesz-indulót Győrben. A belvárosban megszólított győriek többsége sem érzi helyes döntésnek Borkai maradását. – Isten, haza, család! – mondta egy, magát jobboldalinak definiáló középkorú férfi, amikor arról kérdeztük, mit üzen szerinte Borkai maradása, majd nevetve kifejtette: – Isten segítsen, hogy hazatalicskázzuk a pénzt a családnak! Egy idősebb nő – aki előrebocsátotta, hogy Fidesz-szavazó – úgy fogalmazott: azok, akik újra megválasztották a polgármestert valójában nem Borkaira, hanem a Fideszre szavaztak. Érdekes, hogy ezt az érvelést már a választás napján is hallottuk, ezek szerint sokan vannak, akik el akarják, és el tudják különíteni a politikus botrányát a Fidesztől. A buszmegállóban többen is egyetértően bólogattak, amikor az asszony kifejtette: – Nem véletlen, hogy sokan üresen hagyták a polgármesteri szavazólapot és csak helyi képviselőkre szavaztak. Így üzenték meg, hogy fideszesként az ellenzéki jelöltre, „gyurcsányistákra” nem akartak szavazni, de Borkait sem akarták pozícióban látni. – Ez annyira gáz. Súlyosan lejáratja Győrt a polgármester – állapította meg egy fiatal, huszonéves lány, aki elismerte, nem figyeli a politikai híreket, de a Borkai-ügyről tudott. Szerinte az idősebb korosztály úgy ment szavazni, hogy nem is hallott az egész szexbotrányról. Ez a felvetés annyiban igazolódott, hogy egy idős győrszentiváni hölgy munkatársunktól hallott a polgármester viselt dolgairól. Azt mondta, a helyi újságot és a magyar televíziót nézi, ám egyikben sem hallott semmi ilyenről. Voltak persze olyanok is, akik a történetek ellenére támogatják Borkait. – Milyen prűd lett mostanában mindenki! – jegyezte meg hegyesen egyikőjük. Szerinte az, hogy Borkai nőzött, az ő magánügye, a korrupciós gyanúról pedig úgy vélte, végeredményben nem tőle vette el a pénzt. Mindeközben pedig – tette hozzá – Győr épül-szépül, fejlődik, ömlik oda a pénz és kár lenne ezt kockára tenni egy ellenzéki vezetővel.