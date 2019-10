Eb-selejtezők: a 92. percben lőtt góllal jutottak ki a spanyolok

A románok nem tudták legyőzni a norvégokat, az írek pedig még pontot sem szereztek Svájcban.

A spanyolok is biztosították a helyüket a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokságon, miután a selejtezősorozat keddi játéknapján 1-1-es döntetlen értek el a svédek vendégeként Solnában. A kezdést követően a spanyol válogatott játszott magabiztosabban és ragadta magához az irányítást, a svédektől villanásokra futotta csupán. Igaz, mindeközben a kapura veszélyesebbek voltak a házigazdák, de Geától bravúrra is szükség volt. Az 50. percben a spanyolok kapusa aztán már hiába védett ismét kétszer óriási helyzetben, a vendégek kapuja nem szabadult fel, Marcus Berg megszerezte a vezetést a svédeknek. A nagy iramú, színvonalas mérkőzésen a házigazdáknak önbizalmat adott az egygólos előny, amit kiváló játékkal őriztek meg a hajráig az egyre idegesebb spanyolokkal szemben. A 92. percben aztán egy szögletet követően nem tudtak felszabadítani a svédek, a visszalőtt labdát pedig a csereként beállt Rodrigo jó érzékkel rúgta be a kapuba. A vendégek így sorozatban már 38 mérkőzésen szereztek gólt. Szintén az F csoportban a románok Bukarestben nem tudták legyőzni a norvégokat, a vendégek ott is a 92. percben szerezték az egyenlítést érő találatukat. Az íreknek az Eb-részvételhez győzni kellett volna Svájcban, viszont még pontot sem szereztek: 2-0-ra maradtak alul.