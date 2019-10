Nem tud hazatérni Floridából Magyarországra egy férfi, mert halottnak nyilvánították

Tarlós István már közölte, hogy nem veszi át a mandátumát, a fideszes közgyűlési képviselők között is lehet még csere.

Kényelmes többségben lesz az ellenzék a harminchárom tagú Fővárosi Közgyűlésben. A testületben Karácsony Gergely főpolgármesteren kívül Budapest 23 kerületének polgármestere ül majd, valamint kilenc olyan politikus, akik kompenzációs listáról jutottak be.Tóka Gábor választási szakértő lapunknak korábban elmondta, ez a kilenc listás mandátum az alapján oszlik meg, hogy hány szavazatot kaptak a vesztes polgármesterjelöltek a budapesti kerületekben. (Az ellenzék 14 kerületben győzött, a Fidesz hétben, míg két helyen hivatalosan független polgármester lesz.) A kormánypárt ennek következtében hat embert juttat a közgyűlésbe „vigaszágon”, míg az ellenzék hármat: Tüttő Katát, Gy. Németh Erzsébetet és Havasi Gábort. (Utóbbiak polgármesterként is indultak, Tüttő az V., Gy. Németh a XVII., míg Havasi a XXII. kerületben maradt alul kormánypárti riválisával szemben.)Bár Tarlós István kikapott Karácsony Gergelytől a főpolgármester-választáson, mivel első helyen állt a Fidesz-KDNP fővárosi listáján, könnyedén bejuthatott volna a közgyűlésbe. A volt főpolgármester ugyanakkor kedden bejelentette , nem kívánja átvenni a mandátumát. Ez annak fényében nem meglepő, hogy Orbán Viktor miniszterelnök még vasárnap éjszaka, Tarlós vereségére utalva közölte: „Budapest vesztett egy polgármestert, de én nyertem egy kiváló tanácsadót”.Lapunk megkereste Havasi Bertalant, a miniszterelnök sajtófőnökét, valamint Tarlós stábját a tanácsadói munka konkrétumairól, de egyik helyről sem kaptunk válaszokat. Mivel Tarlós még a mandátumátvétel előtt visszalépett a közgyűlési tagságtól, a Fidesz-KDNP lista automatikusan ugrott egyet, így Hoffmann Tamás, a XI. kerületben vereséget szenvedő politikus lépett a volt főpolgármester helyére. A kormánypártnak mindennel együtt 13 mandátuma lesz, az ellenzéknek 18, rajtuk kívül pedig Pesterzsébetről Szabados Ákos, a Soroksárról pedig Bese Ferenc lesz tagja a közgyűlésnek.Hoffmannon kívül a Fideszből polgármesterként Pokorni Zoltán (XII.), Kovács Péter (XVI.), D. Kovács Róbert (X.) Szentgyörgyvölgyi Péter (V.), Borbély Lénárd (XXI.), Karsay Ferenc (XXII.) és Horváth Tamás (XVII.) lesz fővárosi képviselő, a kompenzációs listáról pedig Bagdy Gábor, Hassay Zsófia, Láng Zsolt, Sára Botond és Wintermantel Zsolt jutott be. Ez ugyanakkor még nem tekinthető végleges állapotnak, mert a mandátumátvétel után is le lehet mondani a tagságról, ezután pedig a Fidesz-KDNP dönt arról, hogy kit juttat be a listájáról. Információnk szerint Wintermantel Zsolt vissza is adja majd a mandátumát, a Fidesz ugyanakkor nem válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdéseinkre lapzártánkig.Karácsony Gergelynek szerdától számítva tizenöt napja lesz arra, hogy összehívja az új közgyűlést. (Az ATV információi szerint Tarlós István csütörtökön adja át a hivatalt utódjának.) Az alakuló ülés egyik legfontosabb feladata a főpolgármester-helyettesek választása lesz majd. A posztot betöltheti olyan politikus is, aki tagja a közgyűlésnek, ugyanakkor ez nem feltétel. Karácsony Gergely elméletileg Tüttő Kata, Gy. Németh Erzsébet, vagy Havasi Gábor közül is választhatna helyettest. Ebben az esetben akár egy újabb ellenzéki képviselő is beülhetne a közgyűlésbe, ha a leendő főpolgármester-helyettes visszaadja a mandátumát. Ez ugyanakkor forrásaink szerint nem valószínű, mert egy külsős helyettesnek semmilyen hatása sincs a közgyűlésre, azaz a testületből választott helyettesek várhatóan megőrzik a tagságukat.