Tőkét emeltek a Mészáros érdekeltségében lévő Mátrai Erőmű leányvállalatánál

A Frank Digital vezetője és közvetett tulajdonosa Tiborcz Istvánnal is remek kapcsolatot ápol.

Mint a TED közli A Frank Digital Kft. cégvezetője (vállalkozásán a DryCom-on keresztül pedig jelenleg is közvetett tulajdonosa) Száraz István. Szárazról –aki egy harmadik cégén, a New Wave Medián keresztül egy időben az VS.hu és a kormányszócsővé átalakított Origo tulajdonosa is – és köztudott, hogy barátja Matolcsy Ádámnak, a jegybankelnök fiának, aki közel két évig vezette az Origót kiadó vállalatot.