Szándékosan zavarták drónokkal a légi közlekedést Ferihegyen

Képviselői helyet szerzett az új győri közgyűlésben Fodor Roland volt jobbikos politikus, aki napokkal a Borkai Zsolt győri polgármester botrányának kirobbanása utána megkötött ellenzéki együttműködést. Később kiderült, a kiugrás döntőnek bizonyult: a választást mindössze pár száz szavazatos többséggel megnyerő Borkai Zsolt ugyanis ezekben a körzetekben szerezte meg a szűk többséget. A Jobbik azonnal kizárta a négy renitens képviselőt, ám Fodor Roland így is képviselői helyhez jutott, méghozzá arról a kompenzációs listáról, amelyet az ellenzéki koalíció indított. Az együttműködő pártok ugyanis szorult helyzetbe kerültek: visszaléptetni nem tudták Fodort, legfeljebb annyit tehettek volna, hogy visszavonják a teljes kompenzációs listát. Ebben az esetben viszont a listán szereplő többi ellenzéki politikus sem szerezhetett volna képviselői helyet, és elestek volna attól a további hat helytől is, amelyet így nyertek el. A listán egyébként Fodor Rolandé volt a második hely Glázer Tímea, a DK-s polgármesterjelölt után. – Ennek korábban szimbolikus jelentősége volt. Ezzel jeleztük, hogy a két, egymástól legtávolabb lévő politikai alakulat is együtt fog indulni – fogalmazott a megállapodás létrehozásán dolgozó forrásunk. Győrben az ellenzék csaknem egy éven át egyeztetett a közös indulásról, majd júniusban jelentették be a közös jelöltjüket, Glázer Tímeát. A Borkai-botrány kirobbanása után arra is esély nyílt, hogy a fideszes fellegvárnak számító város ellenzéki kézre kerül, ezért hideg zuhanyként érte a koalíciót, hogy a volt jobbikos politikusok felrúgták a megállapodást. Fodor Roland a Facebookon közölte a képviselőtársaival a szakítást, egyben „moslékkoalíciónak” nevezte azt az együttműködést, amiben ő is hónapokon át részt vett. A politikus lapunknak azt mondta, hogy ha lemondana a kompenzációs listán megszerzett képviselői helyéről, akkor valószínűleg olyan baloldali képviselő foglalná el a helyét, akinek a munkássága „nem biztos, hogy Győr érdekét szolgálná.” Arra a kérdésünkre, hogy etikailag nem érzi-e összeférhetetlennek, hogy a korábbi ellenzéki együttműködésben betöltött szerepe miatt kapott helyet a listán, Fodor tömören annyit mondott: nem. A politikus a koalícióból való kilépéséről korábban azt írta a Facebookon, hogy társaival már valójában hónapok óta tervezték a kilépést. A koalícióba eleve azért léptek be, mert így a „nemzetellenes baloldali pártok nem tudnak külön-külön frakciót alakítani az új közgyűlésben. Ehhez pedig szükséges volt pár hónapig belemennünk – minden jóérzésű polgár döbbenetére – ebbe a proletár rémálomba”. Állítása szerint lépésüknek nem volt köze aamelyet Fodor Roland a „a DK országos pártközpontja által megrendelt, a fideszes polgármestert ocsmány módon lejárató anyagnak” nevezett. A DK és az ellenzéki koalíció tiltakozott a gyanúsítás ellen, Pollreisz Balázs, a győri MSZP elnöke pedig úgy fogalmazott: „Úgy néz ki a mai események tükrében, hogy Borkai Zsolt a lányok mellé fiúkat is vásárolt magának”.