Nagy az érdeklődés az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára

Amennyiben Vitézy Dávid pályázik a BKK vezérigazgatói posztjára, meglepődnék, ha bárki jobb anyagot nyújtana be nála – mondta Karácsony Gergely főpolgármester.

A vasárnapi győzelme után a hét elején szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Ez valamiféle stratégia volt, vagy ennyire jól sikerült az ünneplés?

Még mindig nagyon beteg vagyok, az utolsó napokban pedig lázas voltam. Muszáj volt pihennem egy napot, ez a kampány rengeteg energiát kivett belőlem.



Lesz olyan helyettese, aki nem a politika világából érkezik?

Ezt a kérdést még passzolnám. Egyelőre nem szeretnék személyi konstellációkba belemenni. Koalíciós kormányzásra készülök, csak a megoldással állok a nyilvánosság elé. Olyan vezetői testületet szeretnék, amelyben a politikai értékek mellett ott vannak a szakmai szempontok is.



Ha már szakmai szakmai szempontok: Vitézy Dávidnak, a Budapesti Közlekedési Központ korábbi vezetőjének szán valamilyen posztot?

Mostantól minden fővárosi cégvezetői posztot megpályáztatunk. Amennyiben Vitézy Dávid pályázik, meglepődnék, ha bárki jobb anyagot nyújtana be nála.



Volt már egyeztetés az összefogás pártjai között? Maradt az összhang a győzelem után is?

Az első egyeztetés szerdán volt, bizakodó vagyok, konstruktív, szövetségi típusú tárgyaláson vagyunk túl. Egy dolgot kértem tőlük: ne a nyilvánosság előtt folytassuk le az esetleges vitákat.



Tarlós István után ki lesz az első, aki távozik a városházáról?

Mindenki kap fél év türelmi időt. Persze, akik önszántukból akarnak távozni, azokat nem fogom marasztalni. Nyilván új jegyzőt szeretnék, de boszorkányüldözés nem lesz.



Mi lesz az első lépése hajléktalan-ügyben? Hozzájárul, hogy lezárják az aluljárókat?

Budapesten a hajléktalanság szociális, nem pedig rendészeti ügy, ennek megfelelően fogjuk kezelni. A hajléktalan embereket lakhatási lehetőségek biztosításával segítjük, a hajléktalanság újratermelődését pedig a lakhatási szegénységben élők szociális támogatásával gátoljuk meg. Az aluljárók lezárását nem tartom szerencsésnek, de nem fogom támadni. Megpróbálom minden rendelkezésre álló eszközzel az ez által okozott társadalmi kárt enyhíteni. Fontos, hogy a politika ne a hajléktalan emberek ellen küzdjön, márpedig ennek ez az üzenete.



Mi lesz a Szabadság téren álló „botrányos” megszállási emlékművel?

Utálom ezt az emlékművet, nemcsak esztétikai okokból, bár szerintem marha ronda is. Sokan ugyanakkor azt gondolják, hogy további sebeket ejtenénk, ha fellépnénk ellene, ezután pedig végeláthatatlan emlékezetpolitikai folyamat indulna el. Vitát kell folytatni. Az V. kerületi önkormányzat az illetékes, ott jelenleg nincs ellenzéki többség, de beszélni fogok a kormánypárti polgármesterrel.



Azt mondta, hogy szeretné, ha a BKV területén nem lehetne terjeszteni a kormányzati propagandát terjesztő Lokált. Ahhoz hozzájárulna, hogy Budapest utcáin ingyenesen terjesszék a lapot? Helyesnek tartja, ha a főpolgármester dönt arról, milyen lapot lehet terjeszteni és mit nem?

Ez egy olyan „újság”, amelyben szerdáig nem sikerült a választási eredményeket közölni, csupán a kormánypárti győzelmekről írtak. Minősíthetetlen. Nem értem, hogy a fővárosnak miért kellene a saját intézményeiben, vagy területein terjeszteni a propagandát. Nyilván sajtószabadság van, így persze lehet hazug lapokat is osztogatni. Én ugyanakkor szeretném, ha lenne egy hiteles sajtótermék, amely tájékoztatná a budapestieket. Ebben partnerek leszünk.