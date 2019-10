A Time magazin szerint Trump a magyar gázháborúk egyik szereplőjétől kapott Bidenékről információkat

Dmitrij Firtasz ukrán vállalkozóról van szó.

Részletes oknyomozó cikket közölt a Time magazin arról, hogy Dmitrij Firtasz, a magyar gázháborúk egyik szereplője, ukrán vállalkozó, az ukrán parlament egykori képviselője hogyan lépett kapcsolatba Donald Trump elnök emberével, hogy dokumentumokat adjon át neki Joe Biden egykori alelnökről és fiáról - kezdődik a Napi.hu szemléje . Dmitrij Firtasz a kilencvenes években, Ukrajna függetlenedése után megegyezett Türkmenisztánnal az onnan jövő gázimportról, hogy ne csak Moszkva jóváhagyásával juthasson földgázhoz. A pénzhiány miatt pedig megállapodtak abban is, hogy a felesleg egy részét az orosznál olcsóbban Magyarországnak adják el. A korabeli szóbeszéd azt feltételezte, hogy a világ egyik legnagyobb maffiózójának, Szemion Mogiljevicsnek az embere, de a 2014-es ukrán válság után a Putyin-barát Janukovics elnök szövetségeseként kellett menekülnie. A Time magazin feltárta, hogy az ukrán gázoligarcha volt az, aki az ügyvédei által begyűjtött, Joe Biden alelnökre és rajta kívül Robert Muellerre, az orosz beavatkozást vizsgáló volt különleges ügyészre nézve is terhelő adatokat tartalmazó dokumentumokat juttatott el Rudy Giulianinak. Utóbbi Trump elnök személyes ügyvédje, aki az amerikai tévékben előszeretettel lobogtatott állítólagos bizonyítékokat Joe Biden ellen - emlékeztet a Napi.hu. A jelek szerint pedig ezen dokumentumok miatt kezdett nyomozni Giuliani után a manhattani ügyészség, mely ma már az amerikai lobbitevékenységek megsértésének gyanújával vizsgálja Trump ügyvédjét. Az korábbi feljegyzésekből is kiderül, hogy Giuliani volt az, aki az amerikai elnököt hajszolta, hogy vizsgálják ki Joe Biden fiának, Hunter Bidennek egy ukrajnai üzletét.