Orbán a Fidesznek: semmi pánik

Elmaradt a gyors bűnbakkeresés a Fideszben, nyugodtan zajlott a frakcióülés Balatonalmádiban.

Bár előzetesen több forrásunk arra számított, hogy vagy a közvéleménykutatókat, vagy az önkormányzati kampány vezetőit (elsősorban Kósa Lajost és a Fidesz kommunikációját irányító Rogán Antalt) „előveszik” a Fidesz kihelyezett frakcióülésén, forrásaink szerint erre nem került sor, Orbán Viktor nyugalomra intette a képviselőket. - Türelem, higgadtság, nyugalom – ezek voltak Orbán beszédének fő elemei – mondta egy fideszes a Népszavának. Mint korábban megírtuk, Orbán Viktor a választások másnapján Azerbajdzsánba utazott és az őt kísérő delegáció tagjainak is arról beszélt, hogy most elsősorban higgadtan ki kell elemezni az eredményeket és utána megnézni, hogy mi következik belőlük. A frakcióülést beharangozó cikkünkben azt írtuk, nem várható éles vita és nagy bejelentések sem. Az ATV.hu-nak azt mondták Fidesz-képviselők, hogy Orbán egy mindössze 20 perces beszédet mondott, amiben nyugalomra intett, a résztvevőktől egyetlen kérdést sem kapott sem a választásokról, sem a Borkai-botrányról. A miniszterelnök szerda késő este a Hír Tévének azt mondta, a családvédelmi akcióterv végrehajtásáról, új elemekkel való kiegészítéséről, a gazdasági akciótervről, és a Magyar Falu Program megerősítéséről beszél majd. - Az önkormányzati választásokat megnyertük, de érzékeny veszteségeket szenvedtünk el különösen Budapesten, és néhány nagyvárosban, olyan nagyvárosokban, amelyek különösen közel állnak a szívünkhöz – mondta Orbán, hozzátéve, hogy összesen 1.8 millió ember szavazott a Fideszre, az ellenzékre pedig jóval kevesebben. Ebből az következik Orbán szerint, hogy a következő időszakban „ugyanolyan bátor és magabiztos kormányzás kell, mint az előző kilenc évben”, mert megvan a támogatásuk ehhez. - Ami Budapestet illeti, ott el kell fogadni az emberek döntését, volt Budapesten egy Demszky-korszak, volt egy Tarlós-korszak, most az emberek úgy döntöttek, következzen valami más – mondta. Orbán szerint kormányfőként neki az a dolga, hogy Karácsony Gergely (akit először „Gergőnek” nevezett) esélyt kapjon arra, hogy jobban kormányozza Budapestet, mint Tarlós István és megadja az ehhez szükséges feltételeket. Emiatt a Tarlós Istvánnal kötött megállapodásokat érvényben tartják, Karácsony Gergely minden olyan fejlesztést megkap, amit Tarlós István is megkapott a kormánytól. - Az a dolgom, hogy együttműködjek Karácsony Gergellyel, Magyarországon az emberek azt várják a vezetőiktől, hogy az emberek érdekében működjenek együtt – fogalmazott, hozzátéve, korrekt viszonyuk van minden önkormányzattal, nincs jelentősége annak, hogy milyen pártszíne van az adott településnek. Borkai Zsolt ügyével kapcsolatban azt mondta, mindenkit megdöbbentett és megrázott az ügy, így biztosan volt hatása a választásokra. Neki nem dolga, hogy bármely magánember vagy politikus élete fölött pálcát törjön, de kötelessége világossá tenni, hogy bizonyos dolgok nem férnek bele, Borkainak ezért kellett elhagynia a Fideszt. Arról, hogy miért nem mondatták le a választások előtt a polgármesterjelöltségről is Borkait, azt mondta, akkor nem lett volna a győriek előtt választási lehetőség.