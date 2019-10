A Brexiten múlik Orbán október 23-i beszéde

Némi köd, felhő és szél teszi csak változatossá a 20-25 fokos nappalokat és 10 fok körüli éjszakákat.

A hétvégén is marad a jó idő: sok napsütésre és 20-25 fokos melegre kell készülni - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken az ország nagy részén az éjszaka képződött köd délelőtti feloszlását napos, csapadékmentes idő követi. Ugyanakkor főként az Alpokalján és a Kisalföldön néhol tartósan ködös tájak is lehetnek, arrafelé ködszitálás előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 6-12 fok között alakul, ám a derült, szélvédett, hidegre hajlamos vidékeken ennél hidegebb is lehet. Napközben többnyire 19-26 fok között várható, de főleg az Alpokalja, valamint a Kisalföld tartósan ködös tájain ennél jóval alacsonyabb értékek is valószínűek.

Szombatra virradóra is foltokban köd képződik, amely délelőtt feloszlik. Az ország nagyobb részén fátyolfelhős, napos idő várható. Csapadék nem várható. Északnyugaton erős lehet a szél. A minimumhőmérséklet 6-11, a maximumhőmérséklet 19-25 fok között alakul.

Vasárnap is derült vagy gyengén felhős, napos időre lehet számítani, csapadék nélkül. Északnyugaton erős lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-14, a legmagasabb hőmérséklet 20-25 fok között alakul.