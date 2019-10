A turizmust még nem vágta haza a katalán válság

A török hadsereg nemzetközi egyezményekben tiltott napalmot és foszfort vetett be az Északkelet-Szíriában folytatott hadműveletében - állította az Észak- és Kelet-Szíria Autonóm Adminisztrációja nevű szíriai kurd hatóság csütörtökön.

A Rász el-Ainnál zajló török agresszióban a nemzetközi jog és szerződések nyilvánvaló megsértésével, válogatás nélkül, különböző fegyvereket használnak - húzta alá a kurd hatóság. "Látva tervének teljes kudarcát, Recep Tayyip Erdogan török elnök olyan nemzetközileg tiltott fegyvereket vetett be, mint a napalm és a foszfor" - hangsúlyozta a kurd kormányzat. Az utóbbi napok harcai Rász el-Ain térségére összpontosítanak. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű aktivistahálózat úgy tudja, a török hadsereg és szíriai arab szövetségesei részben elfoglalták a várost a Népvédelmi Egységek (YPG) kurd milíciától, amelyet Ankara a terrorszervezetnek nyilvánított Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szíriai ágának tart. Az OSDH egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy a török csapatok vagy a szövetségeseik tiltott fegyvereket használtak volna. Az aktivista hálózat ugyanakkor közölte, több sebesültet is égési sérülésekkel szállítottak egy közeli kórházba. Hulusi Akar török védelmi miniszter tagadta, hogy a török hadsereg vegyi fegyvert is bevetett volna a YPG ellen. A miniszter leszögezte, a török haderő eszköztárában nincs vegyi fegyver. Egyben azt állította, hogy a YPG alkalmaz vegyi fegyvert, amit megpróbálnak a török hadseregre kenni. A 2011 óta tomboló szíriai polgárháborúban a napalm kifejezést általában a különböző típusú gyújtóbombák alapanyagának gyűjtőfogalmaként használják. A foszfort leginkább ködfejlesztésre használják, míg a gyújtóbombákban történő alkalmazását a nemzetközi jog tiltja. A kurd hatóságok a közösségi médiában olyan felvételeket tettek közzé, amelyeken égési sérüléseket szenvedett gyermekeket lehetett látni. Az északkelet-szíriai Haszake tartomány egyik orvosa szerint ezek a sebek pontosan ilyen tiltott fegyverek alkalmazására utalnak. Musztafa Bali, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) szóvivője felszólította a nemzetközi szervezeteket, hogy a szakértőik révén a helyszínen személyesen vizsgálják meg a sebeket. "Az északkelet-szíriai egészségügyi létesítményekben nem maradtak szakértők, miután a török offenzíva miatt a civilszervezetek elhagyták a térséget" - tette hozzá Bali. A török hadsereg és helyi szövetségese, a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) október 9-én indította meg a Béke Forrása fedőnevű hadműveletet Északkelet-Szíriában az SDF gerincét adó YPG-vel, továbbá az Iszlám Állam tagjaival szemben. Az OSDH legfrissebb csütörtöki összesítése szerint a török offenzívában eddig legalább 72 civil és az SDF 203 harcosa vesztette életét. A török védelmi minisztérium viszont arról számolt be, hogy eddig az YPG 673 "terroristáját" tették harcképtelenné.